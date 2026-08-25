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Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων επιβεβαιώνει 34 συλλήψεις την τελευταία εβδομάδα

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) προχώρησε σε 34 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και οκτώ περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, εκ των οποίων στις τρεις εντοπίστηκαν ποσότητες που εκτιμάται ότι είναι κοκαΐνη.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 εκστρατείες οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή των ΒΒ, κατά τις οποίες εκδόθηκαν 63 εξώδικα πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις, ενώ διενεργήθηκαν και 25 έλεγχοι αλκοόλης με τη χρήση αλκοτέστ.

Σε μία ακόμη ιδιαίτερα πολυάσχολη εβδομάδα για την Αστυνομία των ΒΒ, οι αστυνομικοί στην περιοχή Δεκέλειας επιβεβαίωσαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, την επιτυχή ολοκλήρωση κοινής επιχείρησης έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Αστυνομίας των ΒΒ, του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και της Αστυνομίας Κύπρου, κατά την οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σώοι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 37 ετών, σε απόσταση ενάμιση ναυτικού μιλίου από την ακτή.

Σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πνιγμού στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του τραγικού θανάτου 72χρονου άνδρα στην περιοχή Δεκέλειας στις 17 Αυγούστου, η Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής, Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου θέλησε να προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους στη θάλασσα.

Η ίδια δήλωσε: «Τα περιστατικά αυτά αποτελούν μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι οι συνθήκες στη θάλασσα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Καλούμε όλους όσους χρησιμοποιούν τις παραλίες και τις παράκτιες περιοχές μας να παραμένουν ενήμεροι για τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, να αποφεύγουν περιττούς κινδύνους και να ζητούν άμεσα βοήθεια εάν αντιληφθούν κάποιον να βρίσκεται σε δυσκολία».

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για περιστατικό εμπρησμού στην περιοχή των ΒΒ Ακρωτηρίου, μετά από φωτιά σε όχημα το πρωί της Κυριακής, η οποία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, φαίνεται να ήταν σκόπιμα στοχευμένη.

Η Αστυνόμος Παπαγρηγορίου ανέφερε στη συνέχεια: «Η παρούσα εκτίμηση μας είναι ότι ένα από τα οχήματα αποτέλεσε σκόπιμα στόχο και ότι η φωτιά στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Η έρευνα μας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς συνεχίζουμε να διερευνούμε το κίνητρο και τις πλήρεις συνθήκες γύρω από το περιστατικό».

Αναφερόμενη στα γεγονότα των τελευταίων επτά ημερών, πρόσθεσε: «Ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα και για τις δύο Διευθύνσεις μας, με περιστατικά που αφορούσαν από την προστασία και την απώλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, μέχρι υποθέσεις ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση και σοβαρές ποινικές έρευνες.

«Οι αστυνομικοί μας συνεχίζουν να συνδυάζουν την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά με την προληπτική αστυνόμευση και στις δύο περιοχές των ΒΒ. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε μια εμφανή και επαγγελματική αστυνομική παρουσία, συνεργαζόμενοι με τις κοινότητες μας και τους εταίρους μας, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών».