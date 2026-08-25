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Η κυπριακή σημαία έφτασε πραγματικά ψηλά… στην κορυφή του Ελμπρούς, στα 5.642 μέτρα! Και μαζί της, η σημαία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, σε μια αποστολή με ουσία και συμβολισμό, αφιερωμένη στο σημαντικό έργο του Συνδέσμου. Μια διαφορετική «κατάκτηση κορυφής», χωρίς εγκαίνια, κορδέλες και δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

Respect στους ανθρώπους της Mountain Expeditions Cyprus για την προσπάθεια, στους χορηγούς για τη στήριξη και κυρίως, για τον συμβολισμό: η Κύπρος μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά όταν υπάρχει στόχος, συλλογικότητα και ένας σκοπός που αξίζει.