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Διάβαζα κάτι φτανούς, που κάμνουν τους συνήγορους του Έρχιουρμαν και αναρωτιόμουν τι στο καλό έχει μέσα ο εγκέφαλός τους και δεν χωράει το γεγονός ότι δικαιούνται και άλλοι, εκτός από τους ίδιους, να έχουν άποψη για τον τόπο τους και να μην ταυτίζεται ούτε κατά προσέγγιση με τη δική τους.

Τους ενόχλησε ακόμα και η κινητοποίηση που έγινε ενάντια στο φεστιβάλ στο φρούριο της Κερύνειας. Τόσο φτανοί! Τόσο ελαφρόμυαλοι, αν το θέλετε πιο πολίτικαλ κορέκτ.

Προχτές έγραφαν (ξανά) για την «κλίκα του Φιλελεύθερου», που κάνει, λένε, «εκστρατεία δαιμονοποίησης» του Έρχιουρμαν, γράφουν για λεφτά «στο λόμπι της διχοτόμησης» (ενώ τα λεφτά ξέρουμε όλοι ότι μοιράζονται για να στηρίξουν σχέδια τουρκικών προδιαγραφών), γράφουν ό,τι κατεβάσει η κούτρα τους, λες και είναι οι Ελληνοκύπριοι που κατέχουν τη μισή Κύπρο και απειλούν την υπόλοιπη.

Πρόκειται για Ελληνοκύπριους, αν είναι δυνατό! Οι οποίοι όμως ονειρεύονται να γίνουν οι Ελληνοκύπριοι Γκρίζοι Λύκοι. Ξεπερνούν και τον Αρικλί σε χυδαιολογίες κατά των Ελληνοκυπρίων, που διαφωνούν μαζί τους. Αν ήταν λίγο πιο συγκρατημένοι θα μπορούσε ο Αρικλί να τους γράψει και στο κόμμα του, των εποίκων.

Φαντάσου ότι ακόμα πιστεύουν αυτοί ότι ο Έρχιουρμαν θέλει λύση επειδή προτάσσει τα ΜΟΕ (που εξυπηρετούν σχέσεις γειτονίας δύο κρατιδίων) κι εμείς δεν θέλουμε λύση επειδή υποδεικνύουμε την υποκρισία του. Τι στο καλό να κάνουμε, να χειροκροτούμε όλοι την παράδοση της πατρίδας μας στην Τουρκία για να ικανοποιηθούν οι κοκορόμυαλοι; Οι οποίοι συμφωνούν με τον Έρχιουρμαν -όπως συμφωνούσαν και με τον Τατάρ που έλεγε τα ίδια- που αντί να μιλήσει για τη λύση, μιλά για τα ΜΟΕ και την απομόνωση των Τουρκοκυπρίων που τους επιβάλλουν οι Ελληνοκύπριοι.

Με αφορμή την ακύρωση συμμετοχής των Σέρβων στο φεστιβάλ στην Κερύνεια, ξεκίνησε πάλι τον αμανέ για τη «δημιουργία δυσκολιών στη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων αθλητών και συγκροτημάτων παραδοσιακών χορών σε διεθνείς διοργανώσεις», για την «παρεμπόδιση ακόμη και της χαλάρωσης της απομόνωσης και η προσπάθεια να καταστούν οι Τουρκοκύπριοι αόρατοι».

Αλλά δεν θέλουν να του απαντούμε διότι αυτό είναι «εκστρατεία δαιμονοποίησης». Είναι απλό, όμως. Η όποια απομόνωση των Τουρκοκυπρίων δεν οφείλεται στους Ελληνοκύπριους. Οφείλεται μόνο στο ότι οι Τουρκοκύπριοι αποφάσισαν να αναλάβουν μόνοι τους υποτίθεται τη μοίρα τους. Υποτίθεται, διότι στην πραγματικότητα αυτό που αποφάσισαν ήταν να παραδώσουν τη μοίρα τους στην Τουρκία. Και τελικά επί 52 χρόνια είναι παράνομοι.

Δεν υπάρχει κανένα ελληνοκυπριακό εμπάργκο, που τους απομονώνει. Βρίσκονται με δική τους απόφαση σε απομόνωση, διότι αποφάσισαν ότι θα παραβιάσουν το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα οφείλει να νομιμοποιήσει την παραβίαση. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν οι Ελληνοκύπριοι με ένα κράτος αδύναμο στη διεθνή σκηνή να επιβάλλει εμπάργκο. Είναι οι διεθνείς οργανισμοί, οι κανόνες της συνεργασίας των κρατών και το διεθνές δίκαιο, που επιβάλλουν τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, και δεν επιτρέπουν το εμπόριο ή το ποδόσφαιρο ή τις απευθείας πτήσεις.

Να επαναλάβουμε και μια ωμή αλήθεια; Πού απομονώθηκαν οι Τουρκοκύπριοι από τους Ελληνοκύπριους; Στο 70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων του νησιού, στο 65% των ξενοδοχείων, στο 87% των υπό ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, στο 40% των σχολικών κτιρίων, στο 41% των κτηνοτροφικών μονάδων, στο 48% των εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων, στο 56% των παραλιών του νησιού. Τα βρήκαν έτοιμα αυτά, και πολλά άλλα, μα δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Επειδή η παρανομία, η κατοχή, έχουν συνέπειες και περιορισμούς.

Από την άλλη, οι Ελληνοκύπριοι έμειναν με τον νόμιμο κράτος που εγκατέλειψαν οι Τ/κ, την Κυπριακή Δημοκρατία, και παρά την τουρκική λεηλασία, που υπέστησαν, έκαναν θυσίες, δούλεψαν σκληρά, αναπτύχθηκαν κι έφτασαν να εντάξουν το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Επιβιώσαμε παρά τον πόλεμο εξόντωσης που μας κήρυξαν οι συνεταίροι μας με την μητέρα τους.

Ε, τι θέλουν να κάνουμε πια; Να μην σχολιάζουμε ούτε τις ανοησίες του κάθε βαρεμένου για να μην χαλούμε το κλίμα και να μην αποδομούμε εκείνους που μας παρουσιάζουν ως εγκληματίες που έχουμε τους Τ/κ σε απομόνωση;