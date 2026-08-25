Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τριετής συμφωνία για την προβολή των εντός έδρας αγώνων ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωσης και Ομόνοιας 29Μ σε Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία.

Η Cablenet προχωρά σε μια σημαντική διεθνή συνεργασία για την προβολή και αξιοποίηση του κυπριακού ποδοσφαιρικού περιεχομένου, υπογράφοντας τριετή συμφωνία με την Arena Sport, έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς broadcasters της ευρύτερης περιοχής, με πρόσβαση σε κοινό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Μέσω της συμφωνίας, οι εντός έδρας αγώνες του ΑΠΟΕΛ, της Ανόρθωσης και της Ομόνοιας 29Μ, τα τηλεοπτικά δικαιώματα των οποίων κατέχει η Cablenet, θα προβάλλονται μέσω της Arena Sport σε έξι αγορές: Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία.

Συνεργασία με έναν ισχυρό περιφερειακό αθλητικό broadcaster

Η Arena Sport, μέλος του Ομίλου Telekom Srbija και με έδρα το Βελιγράδι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους premium αθλητικού περιεχομένου στην περιοχή. Κατέχει σημαντική θέση στην αθλητική τηλεοπτική αγορά, έχοντας στο πρόγραμμά της, μεταξύ άλλων, το σερβικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας, καθώς και κορυφαίες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως η Premier League, το UEFA Champions League, η La Liga, η Serie A, η Bundesliga και η Ligue 1.

Η παρουσία του ποδοσφαιρικού περιεχομένου της Cablenet στο πρόγραμμα ενός broadcaster με ισχυρή παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά ενισχύει τη διεθνή προβολή των αγώνων και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για την εμπορική αξιοποίηση των αθλητικών δικαιωμάτων της εταιρείας.

Διεύρυνση του κοινού και νέες εμπορικές ευκαιρίες

Για την Cablenet, η συμφωνία με την Arena Sport δεν περιορίζεται στη μετάδοση αγώνων σε έξι επιπλέον αγορές. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για διεύρυνση του κοινού του αθλητικού της περιεχομένου, ενίσχυση της αξίας των αθλητικών της δικαιωμάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών ευκαιριών εκτός Κύπρου.

Η τριετής διάρκεια της συμφωνίας δημιουργεί μια σταθερή βάση συνεργασίας και παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας του αθλητικού περιεχομένου της Cablenet και τη διερεύνηση νέων ευκαιριών σε πρόσθετες αγορές.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία αναδεικνύει τη δυναμική του κυπριακού ποδοσφαιρικού περιεχομένου πέρα από την εγχώρια αγορά, αποδεικνύοντας ότι, μέσα από στοχευμένες διεθνείς συνεργασίες και τα κατάλληλα δίκτυα διανομής, μπορεί να προσεγγίσει νέο κοινό και να δημιουργήσει πρόσθετη εμπορική αξία.

Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών

Η συμφωνία με την Arena Sport έρχεται να προστεθεί στις διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσει η Cablenet για την περαιτέρω αξιοποίηση των αθλητικών της δικαιωμάτων.

Η συνεργασία με την COSMOTE ανανεώθηκε για ακόμη ένα έτος, καλύπτοντας την προβολή 40 εντός έδρας αγώνων και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του αθλητικού περιεχομένου της Cablenet εκτός Κύπρου.

Οι συνεργασίες αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Cablenet για τη μεγιστοποίηση της αξίας των αθλητικών της δικαιωμάτων, μέσα από ισχυρές συνεργασίες και παρουσία σε διεθνείς αγορές.

Η τριετής συμφωνία με την Arena Sport αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, διευρύνοντας τη διεθνή παρουσία του αθλητικού περιεχομένου της Cablenet και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την περαιτέρω εμπορική του αξιοποίηση.

Η Cablenet συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ανοίγουν νέες αγορές, διευρύνουν το κοινό του αθλητικού της περιεχομένου και ενισχύουν τη διεθνή προβολή του κυπριακού ποδοσφαίρου.