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Όταν γίνεται μια προσπάθεια για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό προφανώς και δεν… αναστέλλεται η κατοχή. Παραμένει η παρανομία και ο στόχος είναι, διά των διαπραγματεύσεων, να αρθεί. Να αρθούν τα κατοχικά δεδομένα, τα οποία ούτε οι συζητήσεις, ούτε η κινητικότητα μπορούν να τα κρύψουν κάτω από το χαλί. Και να θέλουν δεν μπορούν.

Τούτο δεν γίνεται αντιληπτό από όλους. Κάποιοι σκόπιμα και στοχευμένα, θέλουν το θέμα της κατοχής να μην είναι στην πρώτη γραμμή και στο προσκήνιο. Αυτό επιδιώκει έκπαλαι η Τουρκία. Αυτό και οι εκάστοτε εγκάθετοι της. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι από το 1974 και εντεύθεν, η κατοχική Τουρκία κατάφερε να μείνει εκτός του κάδρου.

Ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε κυριακάτικη ανάρτησή του διαμήνυσε ότι «δεν θα χάσει την ψυχραιμία του»! Το ανέφερε τούτο επειδή εμποδίζονται ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, που αποσκοπούν στην προβολή και την ανάδειξή του. Αναφέρθηκε στην ακύρωση διεθνούς φεστιβάλ στα κατεχόμενα, στην «παρεμπόδιση» ενημέρωσης ξένων διπλωματών από τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή. Ο τελευταίος, μπορεί να οργάνωσε τη σύναξη στο «Σπίτι της Συνεργασίας», στη νεκρή ζώνη, αλλά οι προσκλήσεις στάλθηκαν με τα σύμβολα της αποσχιστικής οντότητας, την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, καταδικάζουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αν θέλουν να ενημερώνουν, να γνωστοποιούν τις απόψεις τους, δεν χρειάζονται αυτά τα κόλπα με τα «επιστολόχαρτα» της «Προεδρίας» της «ΤΔΒΚ». Θέλει να ενημερώσει για τις θέσεις του ή επιχειρεί να αποκτήσει πολιτικά πλεονεκτήματα; Είναι δε προφανές πως το υπουργείο Εξωτερικών δεν έκανε εκστρατεία κατά της ενημέρωσης που οργάνωσε ο κ. Ντάνα, αλλά όταν είχε ρωτηθεί από πρεσβείες, έθεσε το θέμα στη σωστή του διάσταση. Αυτό πρέπει να αναφερθεί καθώς υπήρξαν ισχυρισμοί, που υιοθετούνται και στις ελεύθερες περιοχές, ότι το υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία(!) για να μιλήσει ο Μεχμέτ Ντάνα ενώπιον αδειανών καρεκλών!

Ο ψύχραιμος Τουφάν, που φαίνεται εκνευρισμένος και ενοχλημένος και δεν τα έχει μόνο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, επιχειρεί να διαμορφώσει μια εικόνα ότι ο ερχομός του στο Κυπριακό, μετά την επιλογή του ως ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος, προκάλεσε… πανικό. Έσπασε, όπως υποστηρίζει, τη «ζώνη άνεσης» και γι αυτό προσπαθούν να σπάσουν τα…νεύρα του. Αλλά αυτός, επαναλαμβάνει, είναι ψύχραιμος!

Σίγουρα ο κ. Έρχιουρμαν δεν είναι άνετος, φαίνεται πως δεν είναι ούτε και ψύχραιμος. Κι αυτό γιατί, όπως είπε και ο πρώην κατοχικός ηγέτης, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, που προέρχεται από το ίδιο κόμμα με τον κ. Έρχιουρμαν, «το έργο του δεν είναι καθόλου εύκολο, καθότι πρέπει να αντιμετωπίσει, τόσο την ελληνοκυπριακή πλευρά και τη διεθνή κοινότητα, όσο και την Τουρκία».

Το πρόβλημα δεν είναι σημειολογικό. Είναι θέμα ουσίας. Και η ουσία καθορίζεται από το πώς αντιμετωπίζεται το Κυπριακό. Στα κατεχόμενα συνηθίζουν να προβάλλουν αυτό το παραμύθι με την απομόνωση. Δεν μπορούν, λένε, να παίξουν μπάλα, δεν μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις, δεν τους αναγνωρίζει κανένας. Όλα αυτά, είτε ισχύουν είτε όχι, είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατοχής. Η όποια απομόνωση μπορεί να υπάρχει, είναι επειδή η αποσχιστική οντότητα δεν μπορεί να αναγνωρισθεί. Βέβαια, οι Τουρκοκύπριοι έχουν τη δυνατότητα, μέσω της υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν όλα τα προνόμια που προσφέρονται και έχουν και οι Ελληνοκύπριοι, οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι. Αλλά το κατοχικό καθεστώς δεν μπορεί να έχει προνόμια ή καθεστώς κράτους.

Το πρόβλημα των Τουρκοκυπρίων είναι η κατοχή από την Τουρκία. Με την άρση των κατοχικών δεδομένων θα απελευθερωθούν. Θα απελευθερωθούν με την απελευθέρωση της Κύπρου. Και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι απέναντι στην κατοχική δύναμη, την Τουρκία. Θα πρέπει να είναι απέναντι και σε όσους, εξυπηρετώντας τους σχεδιασμούς της Άγκυρας, προσπαθούν αντί να λύσουν το Κυπριακό, να αναβαθμίσουν την αποσχιστική οντότητα.