Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις πιθανές επιπτώσεις από τη διεύρυνση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και τους αυξημένους κινδύνους για τη μεταφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, το Brent, διαμορφώνεται στα 90,52 δολάρια το βαρέλι, με οριακή πτώση 0,02%, έχοντας νωρίτερα φθάσει έως τα 91,28 δολάρια. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 0,12%, στα 85,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 85,84 δολάρια.

Η σταθεροποίηση ακολουθεί τη σημαντική πτώση της Δευτέρας, όταν και τα δύο βασικά συμβόλαια αναφοράς υποχώρησαν περισσότερο από 2%. Το WTI βρέθηκε μάλιστα σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθώς επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται η νέα κλιμάκωση της αμερικανικής οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα επέκταση των κυρώσεων, με στόχο τον περιορισμό της οικονομικής «ζωτικής γραμμής» του Ιράν και την ενίσχυση της πίεσης για τερματισμό του πολέμου.

Ο Μπέσεντ προειδοποίησε ότι χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το Ιράν ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αποκλεισμό από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες χώρες θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο ούτε πότε ακριβώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα.

Η αντίδραση των αγορών παραμένει μέχρι στιγμής συγκρατημένη, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον προκρίνει την οικονομική πίεση έναντι μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η εκτίμηση αυτή περιορίζει, προς το παρόν, τους φόβους για μεγαλύτερη και άμεση διαταραχή της προσφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν το εμπόριο με το Ιράν εκλαμβάνεται από την αγορά ως παράγοντας σχετικά περιορισμένης επίδρασης στις τιμές, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο.

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν αυξημένοι.

Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο κοντά στο Ομάν

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή διατηρούν ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, με τις εξελίξεις γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές να παρακολουθούνται στενά.

Την Τρίτη, δεξαμενόπλοιο πετρελαίου επλήγη από άγνωστο βλήμα και τέθηκε εκτός λειτουργίας, περίπου εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της περιοχής Ας Σισάχ του Ομάν, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου, υπό κανονικές συνθήκες, διέρχεται ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ελέγχει τα στενά και ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 45 δεξαμενόπλοια παραβίασαν τους κανόνες που έχει επιβάλει για τη διέλευση από την περιοχή, προειδοποιώντας ακόμη και για πιθανή κατάσχεση των φορτίων τους.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 τα αμερικανικά αποθέματα

Οι διαταραχές στην προσφορά που έχουν προκαλέσει οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχουν οδηγήσει χώρες στην αξιοποίηση τόσο εμπορικών όσο και στρατηγικών αποθεμάτων.

Τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά περίπου 3,7 εκατ. βαρέλια, στα 289,7 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982, εξέλιξη που περιορίζει τα περιθώρια άμεσης αξιοποίησης των στρατηγικών αποθεμάτων σε περίπτωση νέας μεγάλης διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά.

Η αγορά καλείται έτσι να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυξανόμενη οικονομική πίεση της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη και στον κίνδυνο μιας ιρανικής αντίδρασης που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και τις διεθνείς ροές πετρελαίου.

Προς το παρόν, οι επενδυτές φαίνεται να εκτιμούν ότι η οικονομική πίεση ενέχει μικρότερο κίνδυνο για τη φυσική προσφορά πετρελαίου από ό,τι μια άμεση στρατιωτική κλιμάκωση.