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Ήταν 25 Αυγούστου 2012 όταν πέθανε στα 82 του χρόνια ο Αμερικανός αστροναύτης, Νιλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στη μυστηριώδη επιφάνεια του φεγγαριού στην περιοχή που ονομάστηκε «Θάλασσα της Γαλήνης». Σε αυτή την ιστορική πτήση του διαστημοπλοίου «Απόλλων 11» τον Ιούλη 1969, συμμετείχαν, επίσης ο Έντουιν «Μπαζ» Όλντριν που ακολούθησε τον Άρμστρονγκ στον σεληνιακό του περίπατο και ο Μάικλ Κόλινς που οδηγούσε το όχημα διακυβέρνησης σε σεληνιακή τροχιά.

«Είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα», είναι η διάσημη φράση που είπε ο Νιλ Άρμστρονγκ, κάνοντας το πρώτο του βήμα στη σεληνιακή επιφάνεια. Αυτή η επιστημονική αποστολή, φαίνεται ότι βιώθηκε και ως πνευματική, ή/και θρησκευτική εμπειρία, αφού έχει καταγραφεί ότι ενώ ο Άρμστρονγκ και ο Όλντριν βρίσκονταν ακόμα μέσα στο διαστημικό όχημα και πριν κατέβουν στην επιφάνεια της σελήνης, ο Όλντριν έβγαλε μια Βίβλο, ένα ασημένιο δισκοπότηρο, ψωμί και κρασί για τη θεία κοινωνία, (όλα σε μικροσκοπική μορφή και σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας) και έκανε μια σύντομη προσευχή.

Είχαν προηγηθεί ή ακολούθησαν παρόμοια περιστατικά με άλλους αστροναύτες. Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1968, ο Φρανκ Μπόρμαν, διοικητής στην πρώτη διαστημική αποστολή πέρα από την τροχιά της Γης, είχε δηλώσει όταν επέστρεψε στη γη, ότι «είχε μιαν απέραντη αίσθηση ότι “εκεί”, υπήρχε μια δύναμη μεγαλύτερη από τον καθένα μας – ότι υπήρχε ένας θεός, ότι ήταν πράγματι μια αρχή». Ο Τσαρλς Ντιουκ που συμμετείχε στην αποστολή Απόλλων 16 το 1972 και ήταν ο δέκατος και νεαρότερος αστροναύτης από τους δώδεκα συνολικά που περπάτησαν στη Σελήνη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του όταν επέστρεψε, σε ιεραποστολική εργασία. «Μιλούσα καθημερινά στους άλλους για το πώς είναι να περπατάς στο φεγγάρι, με τον Γιο του Θεού», δήλωσε σχετικά.

Με τον ίδιο περίπου τρόπο είχε εκφραστεί και ο Τζον Γκλεν ο πρώτος Αμερικανός αστροναύτης που πέταξε σε τροχιά γύρω από τη γη το 1962.

Εξάλλου, ο Τζέιμς Ίρβινγκ που περπάτησε στη Σελήνη το 1971, έγινε αργότερα ευαγγελιστής ιεροκήρυκας, περιγράφοντας την εμπειρία του ως μια «αποκάλυψη», αφού όπως είπε, «στο φεγγάρι ένιωσε τη δύναμη του Θεού».

Πάντως, θα ήθελα πολύ να ξέρω τι είπε ή τι σκέφτηκε ο Νιλ Άρμστρονγκ εκείνον τον Αύγουστο, ενώ άφηνε την τελευταία του πνοή και έκανε ένα ακόμα πιο σημαντικό βήμα στη ζωή του, το πρώτο και τελευταίο τουβήμα σε μια άλλη «Θάλασσα της Γαλήνης», αυτήν τουθανάτου – ενός προορισμού πιο μυστηριώδους από τη Σελήνη και από όλους τους προορισμούς, επίγειους κι επουράνιους.