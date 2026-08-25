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Η Κύπρος αντιμετώπισε χθες βράδυ την Ελλάδα στο μπάσκετ σε φιλικό στο Telekom Center Athens, λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες μάχες της Ελλάδας με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης οι παίκτες των δύο ομάδων μας χάρισαν μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή.

Οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάστηκαν και τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό ύμνο, ο οποίος είναι κοινός για τις δύο χώρες.

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