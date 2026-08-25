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Στη σύλληψη 39χρονου Ιρανού προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας η Αστυνομία στη Λάρνακα, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση και να επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν μέλη της εντόπισαν τον 39χρονο ξαπλωμένο στο έδαφος, σε ανοικτό χώρο της πόλης.

Πρόκειται για αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα, ο οποίος είναι άστεγος και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει εντοπιστεί επανειλημμένα να κοιμάται στον δρόμο.

Η Αστυνομία παρενέβη, έχοντας ως πρώτο στόχο την ασφάλεια του ίδιου. Ωστόσο, όταν ο 39χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, φέρεται να εξαγριώθηκε, να άρχισε να φωνάζει και να εκτοξεύει απειλές, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιτέθηκε σε έναν από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο 39χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.