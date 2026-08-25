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Μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης έχει προκαλέσει αίσθηση στη Βραζιλία, με πρωταγωνίστρια μια 38χρονη γυναίκα που προσποιούνταν ότι ήταν 12 ετών και κατάφερε να πείσει ένα ζευγάρι να την αναλάβει και να τη φροντίζει ως παιδί.

H 38χρονη Ολιβέιρα προσποιούνταν την 12χρονη με νοητική υστέρηση για περισσότερο από έναν χρόνο – Στιγμιότυπο από Youtube

Για πάνω από έναν χρόνο, η 38χρονη παρίστανε την 12χρονη

Μιλώντας με παιδική φωνή, ενώ προσποιούνταν ότι είχε αυτισμό και νοητική αναπηρία, πίνωντας μάλιστα γάλα από μπιμπερό και χρησιμοποιώντας πιπίλες.

Τελικά η απάτη της αποκαλύφθηκε χάρη σε έναν «υποψιασμένο» συγγενή της οικογένειας και η Ολιβέιρα συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου.

🇧🇷 Increíble pero real. Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue arrestada en Brasil tras hacerse pasar durante 14 meses por una niña de 12 años llamada Gabriele.



Engañó a una familia evangélica fingiendo ser una menor autista con traumas, utilizando chupete, mamadera y… pic.twitter.com/0BKUSLT5WW June 4, 2026

Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης ότι είχε ιστορικό απάτης και πλαστοπροσωπίας και σε άλλες πολιτείες.

Όταν όλα αποκαλύφθηκαν, η 38χρονη ομολόγησε και φυλακίστηκε.

Η ίδια παραδέχτηκε τις πράξεις της, αλλά αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να εξαπατήσει οικονομικά την οικογένεια, δηλώνοντας πως ήθελε απλώς να νιώσει τη στοργή και τη φροντίδα που της έλειψαν κατά την παιδική της ηλικία.

H 38χρονη Ολιβέιρα προσποιούνταν την 12χρονη με νοητική υστέρηση για περισσότερο από έναν χρόνο – Στιγμιότυπο από Youtube

Τελικά, το δικαστήριο στις 20 Αυγούστου, την καταδίκασε για απάτη και πλαστοπροσωπία, καθώς και για «συναισθηματική απαγωγή» του ζευγαριού που για 14 μήνες την φρόντιζε και την αγαπούσε ως 12χρονη.

Η υπόθεση προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον, με πολλούς να την παρομοιάζουν με την πραγματική ιστορία που ενέπνευσε την ταινία τρόμου «Orphan».

Η απίστευτη απάτη

Το 2023, η Ολιβέιρα ήρθε σε επαφή με μια οργάνωση προστασίας ανηλίκων στην Βραζιλία, χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα Γκάμπριελ. Η τότε 35χρονη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ήταν 12 ετών, ότι είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και ότι είχε δραπετεύσει από κακοποιητικό περιβάλλον.

Μάλιστα, για να υποστηρίξει την απάτη της, φέρεται να μίλησε με ψηλή και παιδική φωνή. Τότε, για να δικαιολογήσει την εμφάνισή της, είχε επίσης ισχυριστεί ότι στο παρελθόν είχε αυτισμό και της χορηγήθηκαν ορμόνες, οι οποίες την έκαναν να φαίνεται μεγαλύτερη.

Οι υπηρεσίες της οργάνωσης πείστηκαν και βρήκαν για την «Γκάμπριελ» ένα καλοσυνάτο ζευγάρι στο Τζόινβιλ.

Η Ολιβέιρα πέρασε 14 μήνες με την ανάδοχή της οικογένεια που της φέρθηκαν «σαν να ήταν κόρη τους» σύμφωνα με το δικαστήριο.

Μάλιστα, κατάφερε να πείσει το ζευγάρι ακόμα και να πληρώσει για μια αγωγή με φάρμακα, για την απώλεια βάρους.

Brazilian woman, 38, who claimed to be a girl of 12 is jailed for 'emotionally kidnapping' the kindly couple who took her in https://t.co/HNv8KIWtMs — Daily Mail (@DailyMail) August 24, 2026

Ωστόσο, η ιστορία της άρχισε να καταρρέει όταν άνθρωποι του περιβάλλοντός τηςν άρχισαν να παρατηρούν ασυνέπειες.

Πώς αποκαλύφθηκε το ψέμα

Ο συναγερμός σήμανε τελικά από έναν συγγενή του ζευγαριού, ο οποίος ήταν πεπεισμένος ότι η Ολιβέιρα ήταν μεγαλύτερη από όσο ισχυριζόταν.

H Amanda Maria Souza de Oliveira την ήμερα της σύλληψής της

Μέσω έρευνας στο διαδίκτυο, ο συγγενής βρήκε αναφορές από το 2023 για κάποια που ονομαζόταν Αμάντα, η οποία είχε κάνει παρόμοια απάτη στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ήταν η Ολιβέιρα.

Ο άνδρας ενημέρωσε αμέσως τις αρχές για τις υποψίες του. Όταν η αστυνομία έφτασε και μπήκε στο υπνοδωμάτιό της, η Ολιβέιρα σταμάτησε αμέσως να προσποιείται και τους μίλησε με την κανονική, ενήλικη φωνή της.

Αργότερα παραδέχτηκε την απάτη της και είπε στους ερευνητές ότι έκανε το ίδιο κόλπο για τουλάχιστον 15 χρόνια σε διάφορες πολιτείες της Βραζιλίας.

«Είναι σαφές ότι εξαπάτησα κόσμο. Είπα ψέματα. Αλλά δεν είχα πρόθεση να κοροϊδέψω κανέναν», είπε στην αστυνομία.

Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλακή

Το δικαστήριο της Σάντα Καταρίνα καταδίκασε χθες την Ολιβέιρα σε 18 μήνες φυλάκισης για απάτη και πλαστοπροσωπία, αναφέροντας ότι για 14 μήνες κρατούσε «συναισθηματικά ομήρους» τους ανάδοχους γονείς της.

Η 38χρονη απέκτησε «οικονομικό πλεονέκτημα» λαμβάνοντας «στέγαση, φαγητό, φάρμακα και άλλη φροντίδα» που πληρώνονταν από την οικογένεια, σύμφωνα με τα έγγραφα της απόφασης.

Το δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη τις «κοινωνικές, συναισθηματικές και οικογενειακές επιπτώσεις» της υπόθεσης που προέκυψαν από την κατάσταση, ιδίως λόγω του δεσμού που χτίστηκε μεταξύ της κατηγορούμενης και των θυμάτων για περισσότερο από ένα χρόνο.

Τελικά, η γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, έξι μηνών και 10 ημερών για τα εγκλήματα της απάτης και της πλαστής ταυτότητας.

Ο δικαστής απέρριψε την υπεράσπιση της Ολιβέιρα ότι ήταν ψυχικά ασθενής και ως εκ τούτου δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είχε ενεργήσει σκόπιμα και συνειδητά.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της 38χρονη δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση. Υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι η πελάτης τους δεν είχε κάνει τίποτα περισσότερο από το να υιοθετήσει τη «στρατηγική επιβίωσης» μιας γυναίκας με βαθιά προβλήματα, η οποία απλώς αναζητούσε την αγάπη και τη στοργή που της έλειπαν ως παιδί.

iefimerida.gr