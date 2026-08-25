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Την έλεγα «Παλικάρι», όταν πήγε στην ΕΕ ως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Όλοι στην Κομισιόν έλεγαν ότι «είναι γυναίκα με γνώσεις, πυγμή και ενσυναίσθηση».

Χθες, η Στέλλα Κυριακίδου, 60, αποκάλυψε δημόσια στα σόσιαλ μίντια, ό,τι έλαβε άσχημα νέα για την υγεία της. Τα δημοσίευσε αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έχω καρκίνο!».

Στο άκουσμα της διάγνωσης, είπε ότι βίωσε στιγμές μεγάλης αγωνίας, αβεβαιότητας και έντονων συναισθημάτων.

«Ταυτόχρονα, όμως, ένιωσα ευγνωμοσύνη γιατί βρέθηκα στα χέρια εξαιρετικών επαγγελματιών υγείας, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς».

«Επιλέγω να μιλήσω δημόσια, όπως πάντα έκανα, γιατί οι γυναικολογικοί καρκίνοι εξακολουθούν πολύ συχνά να περιβάλλονται από σιωπή. Η σιωπή, όμως, δεν προστατεύει από κανένα καρκίνο. Αν η δική μου εμπειρία παρακινήσει έστω και μία γυναίκα ή έναν άντρα ν’ αναζητήσει έγκαιρα εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή, να μην αμελεί από φόβο, ή αν βοηθήσει έναν άνθρωπο να αισθανθεί λιγότερο μόνος, τότε αξίζει να τη μοιραστώ. Η ενημέρωση σώζει ζωές. Η εξειδίκευση σώζει ζωές».

Αφοσίωση στις εργαζόμενες οικογένειες

Εάν κάποιος αναφερθεί σε επιδόματα, τίθεται αμέσως εκτός τόπου και χρόνου. Πολλές δεκαετίας πριν από εμάς, το μοντέλο ήρθε από τις ΗΠΑ. Μην ενοχληθείτε για τη συγκεκριμένη αναφορά.

Δεν επικεντρώθηκαν μόνο στις κατώτερες τάξεις. Συμπεριέλαβαν την εργαζόμενη οικογένεια όλων των τάξεων. Από την ανώτερη, μέχρι και την κατώτερη.

Ο γερουσιαστής Έντουαρντ Μ. Κένεντι (1931-2009) αφιέρωσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες στη Γερουσία των ΗΠΑ υπερασπιζόμενος τις οικογένειες των εργαζομένων.

Διορίστηκε βασικός υπεύθυνος στην Επιτροπή Εργασίας της Γερουσίας. Πρωτοστάτησε σε 16 επιτυχημένες αυξήσεις κατώτατου μισθού, υποστήριξε τον Νόμο για την Οικογενειακή και Ιατρική Άδεια και προώθησε ζωτικής σημασίας νόμους για την προστασία των εργαζομένων και τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Καθιέρωσε και επιδότησε τον Ελάχιστο Μισθό για τις εισφορές στις Εργαζόμενες Οικογένειες.

Έκανε 16 νομοθετικές εκστρατείες για να αυξηθεί ο ομοσπονδιακός κατώτατος μισθός, ενισχύοντας τις αποδοχές των χαμηλόμισθων.

Επέμεινε στην ψήφιση του Νόμου για την Οικογενειακή και Ιατρική Άδεια, ώστε να δοθεί στους γονείς άδεια με προστασία από την εργασία για οικογενειακές ανάγκες υγείας.

Όσον αφορά την Προστασία των Εργαζομένων, ο Κένεντι επεξεργάστηκε και υποστήριξε τον Νόμο περί Ειδοποίησης Προσαρμογής και Επανεκπαίδευσης Εργαζομένων (WARN) του 1988 για την υποστήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από το κλείσιμο εργοστασίων και την αποβιομηχάνιση.

Υγεία και Ασφάλεια: Προώθησε πρωτοβουλίες για οικονομικά προσιτή παροχή καλής υγειονομικής περίθαλψης. Σήμερα, δυστυχώς, η πρόσβαση των απλών εργαζομένων σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των ΗΠΑ κοστίζει ο κούκος-αηδόνι.

Μετά τον θάνατό του αργότερα, κέρδισε μια θέση στο Hall of Honor του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για την υπεράσπιση της εργασίας του.

ΙΝ ΜΕΜΟRΙΑΜ. Ακόμα ένας νεκρός στη θάλασσα. Νέος άνθρωπος από το Αφγανιστάν. Μες τον καύσωνα της έρημης Λεμεσού, πήγε κι αυτός να δροσιστεί. Να αναζωογονηθεί. Κατέληξε εκεί, κοντά στο λιμάνι. Τον σκέφτομαι συνέχεια…