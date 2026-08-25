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Εκδήλωση διαμαρτυρίας οργανώνουν σήμερα το πρωί οι γονείς των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Τρεμιθούσας, με αφορμή την πρόθεση των αρμοδίων να αφαιρέσουν από το σχολείο μια λυόμενη αίθουσα που χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας. Οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο διαμαρτύρονται ότι αντί οι αρμόδιοι να δουν με ποιό τρόπο θα αναβαθμισθεί το σχολείο, το οποίο λειτουργεί μόνο με λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας, προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες υποβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει.

Στα πλαίσια αυτά οργανωμένοι γονείς και άλλοι παράγοντες της κοινότητας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο, ενώ μελετάται και το κλείσιμο του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, στο ύψος των φώτων τροχαίας Τρεμιθούσας-Μεσόγης.

Η αναταραχή στην κοινότητα, που βρίσκεται στην βόρεια περιαστική περιοχή του Δήμου Πάφου, προέκυψε τις τελευταίες μέρες με την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, πως μια από τις έξι λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας θα αφαιρεθεί από το σχολείο της Τρεμιθούσας για να καλύψει πιεστικές ανάγκες σε άλλο εκπαιδευτήριο. Όπως υποστηρίζουν, στη σχετική διαμαρτυρία τους, η απάντηση που έλαβαν είναι ότι θα γίνουν τροποποιήσεις σε μια από τις άλλες λυόμενες αίθουσες, ώστε να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε στον «Φ» ότι έγινε το τελευταίο τριήμερο δέκτης οργίλων αντιδράσεων από γονείς και άλλους παράγοντες της Τρεμιθούσας για τον σχεδιασμό αυτό. Χαρακτήρισε απολύτως δικαιολογημένα τα παράπονα και τις αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι ήδη το Δημοτικό Σχολείο Τρεμιθούσας κατέχει το θλιβερό προνόμιο να έχει μόνο λυόμενα ως αίθουσες διδασκαλίας και πλέον η αφαίρεση μιας εξ αυτών δικαιολογημένα κρίνεται ως περαιτέρω υποβάθμιση.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, τόνισε, καλώντας τους αρμόδιους να αλλάξουν τις αποφάσεις τους με τρόπο ορθολογικό.