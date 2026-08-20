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Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε Βρετανός απατεώνας, ο οποίος προσποιούνταν τον πρώην στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων, τον πλούσιο επιχειρηματία και τον ασθενή με καρκίνο, προκειμένου να εξαπατά γυναίκες που γνώριζε μέσω του Tinder. Ο άνδρας απέσπασε συνολικά 68.000 λίρες —περισσότερα από €79.000— από τέσσερις γυναίκες, με τις οποίες είχε έρθει σε επαφή μέσω της εφαρμογής γνωριμιών.

Όπως αναφέρει η Mirror, o Τζόζεφ Γκίμπσον, 35 ετών, δημιούργησε μια… περίτεχνη ιστορία γεμάτη ψέματα, υποστηρίζοντας ότι είχε υπηρετήσει στη Special Boat Service (SBS), ότι διέθετε περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη και ακίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δικαιοσύνη, ωστόσο, αποκάλυψε ότι πίσω από το προφίλ του «επιτυχημένου εκατομμυριούχου» κρυβόταν ένας χειριστικός απατεώνας που εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των θυμάτων του.

Η «παγίδα» του Tinder και το ψεύτικο δράμα με τον καρκίνο

Ο Γκίμπσον γνώρισε δύο από τα θύματά του μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, όπου κατάφερε να δημιουργήσει την εικόνα ενός ισχυρού και οικονομικά ανεξάρτητου άνδρα.

Σε μία περίπτωση έπεισε μια γυναίκα από το Ντέβον, ιδιοκτήτρια επιχείρησης, ότι είχαν σχέση και κατάφερε να της αποσπάσει περισσότερες από 5.200 λίρες, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν χρήματα για την αγορά εμπορευμάτων για την επιχείρησή της.

Τον Αύγουστο του 2020, ο απατεώνας πρόσθεσε ακόμη ένα δραματικό στοιχείο στην ιστορία του: ισχυρίστηκε ότι πάσχει από καρκίνο και έστειλε στη γυναίκα φωτογραφία του υποτίθεται μέσα από νοσοκομείο.

Ο Γκίμπσον ως… καρκινοπαθής στο νοσοκομείο

Μέχρι το τέλος της απάτης, το θύμα είχε μείνει με μόλις 93 πένες στον τραπεζικό του λογαριασμό.

«Έχω σπίτια, γιοτ και 440 εκατομμύρια λίρες»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο Γκίμπσον έστελνε μηνύματα στα θύματά του παρουσιάζοντας μια ζωή χλιδής που δεν υπήρχε.

Υποστήριζε ότι είχε σπίτια σε περιοχές όπως το Sandbanks, το Μπαθ, το Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και το Mayfair του Λονδίνου, καθώς και 21 ακίνητα προς ενοικίαση.

Ο Γκίμπσον επί τω… έργω

Σε μήνυμα που αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο έγραφε:

«Έχω όλα όσα θέλω. Έχω εκπληκτικά σπίτια, αυτοκίνητα, βάρκες, ελικόπτερα».

Παράλληλα ισχυριζόταν ότι είχε κερδίσει 1,1 εκατομμύρια λίρες από χρηματιστηριακές συναλλαγές και ότι διαχειριζόταν λογαριασμό 5 εκατομμυρίων λιρών ακόμη και «από το κρεβάτι του νοσοκομείου».

Σε άλλο μήνυμα προς θύμα του υποστήριζε ότι τον Ιανουάριο είχε αποτιμηθεί στα 440 εκατομμύρια λίρες.

Όλες αυτές οι ιστορίες χαρακτηρίστηκαν από τον δικαστή ως «απόλυτη φαντασία».

Υποσχόταν επενδύσεις και άφηνε πίσω του χρέη

Το δεύτερο θύμα του Γκίμπσον, το οποίο ο δικαστής χαρακτήρισε «ακόμη μία παγίδα του Tinder», πίστεψε ότι είχε μπροστά της έναν άνδρα με τεράστια οικονομική επιφάνεια.

Ο απατεώνας, μάλιστα, φέρεται να εμπνεύστηκε την εικόνα του από τον χαρακτήρα του Κρίστιαν Γκρέι από την ταινία «Fifty Shades of Grey».

Αφού ανακάλυψε ότι η γυναίκα είχε αποταμιεύσεις 10.000 λιρών, την έπεισε να του δώσει τα χρήματα για επένδυση, υποσχόμενος ότι θα τα μετέτρεπε σε 150.000 λίρες.

Αργότερα, το 2021, την έπεισε να πάρει δάνειο 4.000 λιρών, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν επειγόντως χρήματα για ιδιωτική θεραπεία καρκίνου.

Η γυναίκα αναγκάστηκε στη συνέχεια να προχωρήσει σε συμφωνία διαχείρισης χρεών, ενώ ο δικαστής ανέφερε ότι «έχει καταρρεύσει και εξαντληθεί, έχοντας χάσει κάθε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους».

Ένα τρίτο θύμα, συγγενικό πρόσωπο της δεύτερης γυναίκας, έχασε περισσότερες από 18.000 λίρες μέσω των υποτιθέμενων επενδυτικών ευκαιριών του Γκίμπσον.

Το ψέμα με το γιοτ των 7 εκατομμυρίων λιρών

Το τέταρτο θύμα ήταν ένας συνταξιούχος καπετάνιος πολυτελών γιοτ.

Ο Γκίμπσον του είπε ότι είχε αγοράσει ένα γιοτ αξίας 7 εκατομμυρίων λιρών, αφού προηγουμένως είχε πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πρόγραμμα οπλικών συστημάτων έναντι 400 εκατομμυρίων λιρών.

Ο άνδρας περιέγραψε στο δικαστήριο ότι η απάτη κατέστρεψε το όνειρό του να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μαζί με τη σύζυγό του.

Τρία χρόνια φυλάκιση για τον «εκατομμυριούχο» απατεώνα

Ο Γκίμπσον προσπάθησε να καθυστερήσει την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να συγκεντρώσει χρήματα για να αποζημιώσει τα θύματά του.

Ισχυρίστηκε ότι είχε 40.000 λίρες σε αποταμιεύσεις και ότι μπορούσε να αποταμιεύει 5.000 λίρες τον μήνα. Ωστόσο, στο δικαστήριο παραδέχθηκε ότι μπορούσε να διαθέσει άμεσα μόνο 15.000 λίρες.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του και τον καταδίκασε σε τρία χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση.

«Τζόζεφ Γκίμπσον, είστε απλώς ένας απατεώνας», του είπε ο δικαστής. «Άνθρωποι που είχαν την ατυχία να μπείτε στη ζωή τους έχασαν χρήματα, στόχους και σχέσεις εξαιτίας σας».

Παράλληλα, ξεκίνησαν διαδικασίες βάσει του Νόμου περί Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Proceeds of Crime Act) ώστε να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία και να επιστραφούν χρήματα στα θύματα.

Η αστυνομία του Avon και Somerset χαρακτήρισε τον Γκίμπσον «έναν ιδιαίτερα πειστικό και χειριστικό άνθρωπο που δημιούργησε ένα τεράστιο δίκτυο ψεμάτων για προσωπικό όφελος».

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη μία περίπτωση απάτης μέσω διαδικτυακών γνωριμιών, όπου οι δράστες χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες, οικονομικές υποσχέσεις και συναισθηματική χειραγώγηση για να εκμεταλλευτούν τα θύματά τους.

protothema.gr