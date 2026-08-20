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Σε σοβαρότατη καταγγελία για τον χειρισμό ασθενούς σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας προχώρησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, γυναίκα με μετεγχειρητικές επιπλοκές δεν έγινε δεκτή στο ΤΑΕΠ του νοσηλευτηρίου όπου είχαν προηγηθεί σειρά επεμβάσεων από γιατρό του ίδιου ιδρύματος. Ο κ. Παμπορίδης αναφέρει ότι ως αιτιολογία προβλήθηκε η έλλειψη κλινών και ότι η ασθενής διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο κ. Παμπορίδης υποστηρίζει ακόμη ότι ανάλογες περιπτώσεις μετεγχειρητικών επιπλοκών από τον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισαγωγής και στο Γενικό Νοσοκομείο, επίσης με επίκληση έλλειψης κλινών.

Χαρακτηρίζει αυτές οι πρακτικές «καταδικαστέες» και σημειώνει ότι «δεν έχουν θέση στο ΓεΣΥ οι εμπλεκόμενοι «επιστήμονες». Όπως αναφέρει έχει θέσει τα στοιχεία ήδη υπ’οψιν του ΟΑΥ, ενώ προτίθεται να καταγγείλει το περιστατικό και στον Συνήγορο του Ασθενή.

«Εάν η κατάσταση της ασθενούς έχει δυσμενή κατάληξη, κατά την άποψή του ενδέχεται να τεθεί ζήτημα ποινικών ευθυνών για εμπλεκόμενο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό» προσθέτει.