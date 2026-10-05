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Τη δημιουργία νέου εργαλείου εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα επιτρέπει την ταχεία λήψη αντιμέτρων κατά χωρών που προκαλούν οικονομική ζημιά στο μπλοκ, πρότειναν η Γαλλία και η Γερμανία.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρόταση διατυπώνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου το εμπόριο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως μέσο πίεσης. Το νέο μέτρο δεν θα στρέφεται εναντίον συγκεκριμένης χώρας.

Γερμανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα εργαλείο αντίστοιχης ισχύος με τους δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ βάσει του Section 301 ή με τους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.

Πηγή: Reuters