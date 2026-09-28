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Σε αμοιβαία μείωση δασμών για εμπορεύματα συνολικής αξίας $60 δισ. προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, ενώ παρατείνουν κατά δύο μήνες την εμπορική τους ανακωχή. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν προϊόντα από αμερικανικά σιτηρά και καλλυντικά έως κινεζικές οικιακές συσκευές και παιχνίδια.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορίου ΗΠΑ–Κίνας, οι δύο πλευρές πρότειναν ευνοϊκότερο δασμολογικό καθεστώς για εμπορικές ροές αξίας $30 δισ. προς κάθε κατεύθυνση, σε κατηγορίες μη ευαίσθητων προϊόντων.

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκρηρ, δήλωσε την Κυριακή ότι η εξέλιξη βελτιώνει την πρόσβαση στην κινεζική αγορά για περίπου το 30% των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η αποκλιμάκωση των δασμών και η παράταση της ανακωχής αποτελούν τα βασικά αποτελέσματα της δεύτερης φετινής συνάντησης των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται

Με βάση τις λίστες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, η Κίνα σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς σε αμερικανικό καλαμπόκι, σιτάρι, σόργο, κρέας, γαλακτοκομικά, φυτικά έλαια και άλευρα. Η σόγια δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα.

Το Πεκίνο θα εξετάσει επίσης τη μείωση των δασμών σε αμερικανικά ψάρια και θαλασσινά, ξυλεία, καλλυντικά και ιατρικές συσκευές.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ προχωρούν σε αντίστοιχες μειώσεις για κινεζικές μικροσυσκευές, όπως καφετιέρες και φρυγανιέρες, καθώς και για επιτραπέζια σκεύη, κουβέρτες και λευκά είδη.

Στην αμερικανική λίστα περιλαμβάνονται ακόμη παιχνίδια, πυροτεχνήματα, τεχνητά άνθη, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, εορταστικά διακοσμητικά και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

Ανακωχή έως τις 10 Ιανουαρίου

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η δίμηνη παράταση της εμπορικής ανακωχής έως τις 10 Ιανουαρίου δίνει χρόνο στις δύο χώρες να αξιολογήσουν την υφιστάμενη συμφωνία και να εξετάσουν τα επόμενα βήματα για την επίλυση των διαφορών τους.

Κατά το υπουργείο, η παράταση δημιουργεί ένα σχετικά σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τη συνέχιση των συνομιλιών.

Προβλέπονται τακτικές επαφές για επενδυτικές ευκαιρίες, άρση εμποδίων, ενίσχυση της διαφάνειας και αντιμετώπιση των ανησυχιών της επιχειρηματικής κοινότητας.

Επιφυλάξεις στις αγορές και πτώση του CSI300

Οι ανακοινώσεις δεν ανέστρεψαν το αρνητικό κλίμα στα κινεζικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα. Οι επενδυτές έκριναν ότι απουσιάζουν ουσιαστικές λεπτομέρειες, ενώ παραμένουν εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές, εν μέσω διακομματικών πιέσεων στις ΗΠΑ για απαγόρευση κινεζικών εξαρτημάτων από κέντρα δεδομένων.

Ο δείκτης CSI300 υποχώρησε περισσότερο από 2%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών.

Αγορές αγροτικών προϊόντων και άνθρακα

Η κινεζική λίστα προϊόντων φαίνεται να διευκολύνει την εκπλήρωση της δέσμευσης του Πεκίνου, όπως την περιγράφει ο Λευκός Οίκος, για αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων αξίας $17 δισ.

Η Κίνα έχει ήδη επανεκκινήσει τις μαζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, στο πλαίσιο της περσινής συμφωνίας για προμήθεια 25 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως.

Οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν επίσης ομάδα εργασίας για τον αγροτικό τομέα, υπό το Συμβούλιο Εμπορίου. Η πρώτη συνεδρίαση προβλέπεται πριν από το τέλος του έτους, με αντικείμενο την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Στη συνάντηση κορυφής συμφωνήθηκε ακόμη η εισαγωγή από την Κίνα 10 εκατομμυρίων μετρικών τόνων αμερικανικού άνθρακα ετησίως το 2027 και το 2028. Η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο 2% των ετήσιων κινεζικών εισαγωγών άνθρακα.

Το κινεζικό υπουργείο υποστήριξε ότι οι εισαγωγές θα ενισχύσουν την εγχώρια αγορά και θα εξασφαλίσουν σταθερά έσοδα και θέσεις εργασίας στον αμερικανικό κλάδο. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο έμειναν εκτός συμφωνίας.

Δίαυλος επικοινωνίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν δίαυλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών. Ο επόμενος γύρος διαλόγου προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η Κίνα δεσμεύτηκε να εξετάσει και να εγκρίνει αιτήματα ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών κεφαλαίων, για δραστηριοποίηση και άνοιγμα υποκαταστημάτων στη χώρα.

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και για την αύξηση των απευθείας πτήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Capital.gr