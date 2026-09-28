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Κάθε χρόνο, στις 25 Σεπτεμβρίου, η φαρμακευτική κοινότητα σε ολόκληρο τον κόσμο τιμά τον ρόλο του φαρμακοποιού στην προστασία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Για το 2026, η Διεθνής Φαρμακευτική Ομοσπονδία (International Pharmaceutical Federation – FIP), προβάλλει το μήνυμα: «Empowering pharmacists for healthier futures» – «Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον».

Το μήνυμα αυτό αναδεικνύει μια ουσιαστική πραγματικότητα: ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν περιορίζεται στη διάθεση φαρμάκων. Είναι ένας άμεσα προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας, σύμβουλος του πολίτη και συνεργάτης της διεπιστημονικής ομάδας φροντίδας. Με επιστημονική γνώση, υπευθυνότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, συμβάλλει στην ασφαλή και ορθή χρήση των φαρμάκων, στην πρόληψη ασθενειών, στην ενίσχυση της προσκόλλησης στη θεραπεία και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Η ενδυνάμωση των φαρμακοποιών προϋποθέτει σύγχρονη εκπαίδευση, διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη, ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την υγεία και ουσιαστική αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους σε κάθε επίπεδο φροντίδας. Σε μια εποχή όπου οι χρόνιες παθήσεις, η πολυφαρμακία, η μικροβιακή αντοχή και οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δημιουργούν νέες απαιτήσεις, ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι καθοριστικός.

Το μήνυμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία η υγεία μετασχηματίζεται από την ψηφιακή τεχνολογία, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και, κυρίως, την ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (TN). Ο σύγχρονος φαρμακοποιός δεν αποτελεί πλέον μόνο τον επαγγελματία υγείας που διασφαλίζει την ορθή διάθεση και χρήση των φαρμάκων. Ο ρόλος του διευρύνεται διαρκώς προς την πρόληψη, τη συμβουλευτική, τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, την παρακολούθηση της φαρμακοθεραπείας και την ενεργό συμμετοχή στη δημόσια υγεία. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός συνεργάτης.

Η ΤΝ μπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάλυση δεδομένων υγείας, στην αναγνώριση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών ή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, στην υποστήριξη της εξατομικευμένης θεραπείας, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αλλά και στην πρόβλεψη αναγκών της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 2026, η ίδια η FIP έχει αναδείξει τη χρήση TN και data analytics για τη διαχείριση και πρόβλεψη ελλείψεων φαρμάκων και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Η τεχνολογία, επομένως, μπορεί να αναλάβει μεγάλο μέρος της επεξεργασίας της πληροφορίας. Η τελική, όμως, ευθύνη απέναντι στον ασθενή παραμένει βαθιά ανθρώπινη. Η συζήτηση για την TN συχνά συνοδεύεται από το ερώτημα: «Θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τον φαρμακοποιό;»

Η πιο ουσιαστική ερώτηση, ωστόσο, είναι διαφορετική: Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει τον φαρμακοποιό να γίνει ακόμη καλύτερος επαγγελματίας υγείας;

Η απάντηση βρίσκεται στη συμπληρωματικότητα ανθρώπου και τεχνολογίας. Η TN μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων με ταχύτητα, να εντοπίζει μοτίβα και να παρέχει υποστηρικτικές πληροφορίες. ο φαρμακοποιός διαθέτει ικανότητες που καμία τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει: κλινική κρίση, επαγγελματική ευθύνη, δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση και γνώση του ανθρώπου πίσω από το φάρμακο.

Γι’ αυτό και η εκπαίδευση των νέων φαρμακοποιών δεν μπορεί να περιορίζεται πλέον μόνο στη φαρμακολογία, τη φαρμακευτική τεχνολογία και την κλινική πρακτική. Χρειάζεται να περιλαμβάνει και την κατανόηση των ψηφιακών τεχνολογιών, των δεδομένων, καθώς και των δυνατοτήτων και των περιορισμών της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επενδύει στη σύνδεση των επιστημών υγείας με την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου έχει ως πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, την εξατομικευμένη ιατρική με τη χρήση εργαλείων ΤΝ, την ανακάλυψη βιοδεικτών και το σχεδιασμό νέων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει μια ευρύτερη στρατηγική γύρω από την υπεύθυνη αξιοποίηση της ΤΝ στη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα και έχει θεσπίσει πολιτική για την υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση εργαλείων ΤΝ. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η ΤΝ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο, αλλά ως μέρος της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενσωματώνοντας την σταδιακά στη διδασκαλία, στις μαθησιακές δραστηριότητες και στις εκπαιδευτικές πρακτικές, ενώ παράλληλα φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική και υπεύθυνη αξιοποίησή της. Στόχος δεν είναι η απλή χρήση της τεχνολογίας, αλλά η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο αυριανό επαγγελματικό περιβάλλον: κριτική σκέψη, αξιολόγηση και επαλήθευση πληροφοριών, δημιουργικότητα, επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ψηφιακή εγγραμματοσύνη, καθώς και υπεύθυνη και ηθική χρήση των δεδομένων και των τεχνολογιών. Η ΤΝ αρχίζει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών, με ιδιαίτερη σημασία για τη Φαρμακευτική, όπου η ικανότητα διαχείρισης και αξιολόγησης μεγάλου όγκου επιστημονικών και κλινικών πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Η πραγματική πρόκληση για τη φαρμακευτική επιστήμη δεν είναι να επιλέξει ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία. Είναι να μάθει να αξιοποιεί την τεχνολογία χωρίς να χάσει την ανθρώπινη διάσταση της φροντίδας. Ένα σύστημα ΤΝ μπορεί να εντοπίσει μια πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ δύο φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός, όμως, είναι εκείνος που θα μιλήσει με τον ασθενή, θα κατανοήσει τις ανάγκες του, θα αξιολογήσει το ιστορικό του και θα αποφασίσει πώς θα μετατρέψει αυτή την πληροφορία σε ασφαλή και υπεύθυνη φαρμακευτική φροντίδα.

Αυτή ακριβώς η ισορροπία θα χαρακτηρίσει τον φαρμακοποιό του μέλλοντος: υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ψηφιακές δεξιότητες και βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού 2026 είναι, τελικά, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Η ενδυνάμωση του φαρμακοποιού δεν σημαίνει μόνο περισσότερα εργαλεία ή περισσότερη τεχνολογία. Σημαίνει καλύτερη εκπαίδευση, συνεχή επιμόρφωση, πρόσβαση στην καινοτομία και ενεργό συμμετοχή του φαρμακοποιού στα σύγχρονα συστήματα υγείας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μέσα από τη φαρμακευτική εκπαίδευση, την έρευνα και τη στρατηγική του για την ΤΝ, συμμετέχει σε αυτή τη μετάβαση, προετοιμάζοντας επαγγελματίες που καλούνται να συνδυάσουν την επιστήμη με την τεχνολογία και, πάνω απ’ όλα, την τεχνολογία με τον άνθρωπο.

Γιατί το μέλλον της φαρμακευτικής δεν θα είναι απλώς ψηφιακό. Θα είναι ανθρώπινο, επιστημονικό και ευφυές. Και ο φαρμακοποιός θα βρίσκεται στο επίκεντρό του.

Δρ. Ευρούλα Χαπέσιη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια του Προγράμματος Φαρμακευτικής Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας