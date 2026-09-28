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Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση της Μαντόνα στα MTV VMAs 2026, όταν κατά τη διάρκεια της απονομής φάνηκε να μην θυμάται για ποιο βραβείο είχε ανέβει στη σκηνή.

Η 68χρονη, η οποία είχε ήδη δεχθεί επικρίσεις στο διαδίκτυο για για την «εντελώς αδιάφορη» ερμηνεία της στις επιτυχίες Bring Your Love και Danceteria Afterhours Remix, κέρδισε συνολικά επτά βραβεία στη βραδιά.

Η βασίλισσα της ποπ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Charli XCX και τον Troye Sivan για να παραλάβουν το βραβείο για την κατηγορία Best Dance για το «Confessions II – The Film». Σε μια αμήχανη στιγμή είπε «Καταρχάς, θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα από τον κ… μου. Είναι εκεί όλο το βράδυ», πριν απλώσει το χέρι της πίσω της.

Στη συνέχεια παραπονέθηκε ότι το μικρόφωνό της ήταν πολύ κοντό, και επιχείρησε να κάνει ένα αστείο λέγοντας ότι δεν ήταν σίγουρη για ποιο βραβείο επρόκειτο. Η Charli XCX άνοιξε την κάρτα για να της υπενθυμίσει την κατηγορία και η Μαντόνα συνέχισε το αρχικό αστείο που έκανε. «Δεν καταλάβατε το αστείο για το λέιζερ στον κ… μου, έτσι δεν είναι;» «Ήταν εκεί πάνω όλη νύχτα πριν το βγάλω».

Η Μαντόνα συνέχισε μιλώντας για τη σημασία του χορού στη ζωή της και κάλεσε το κοινό να σηκωθεί και να χορέψει.

Νωρίτερα, η επιστροφή της στη διοργάνωση, 23 χρόνια μετά το περίφημο φιλί της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Φορώντας μαύρη σατέν καμπαρντίνα, κόκκινο κορμάκι και μπότες μέχρι το γόνατο, ερμήνευσε το «Bring Your Love» μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ Η εμφάνιση περιλάμβανε χορευτές, λέιζερ και έντονα σκηνικά εφέ, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με την Charli XCX για το «Danceteria Afterhours Remix».

Μαντόνα: Ανάμεικτα τα σχόλια για την επιστροφή της στη σκηνή -«Βαρετή», έγραψαν

Ωστόσο, αρκετοί τηλεθεατές εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απογοήτευσή τους, επικρίνοντας τη σκηνοθεσία, τα πλάνα και την εμφάνιση της Μαντόνα, ενώ κάποιοι την κατηγόρησαν για lip-sync και σχολίασαν ότι φαινόταν λαχανιασμένη. «Η Μαντόνα δεν ξέρει πότε να σταματήσει.

Madonna doesn’t know how to hang it up. This is one of the weirdest and most cringe things I’ve ever seen. Why are the MTV Music Awards on CBS after football? pic.twitter.com/zUek80Ii66 September 28, 2026

Αυτό είναι ένα από τα πιο παράξενα και άβολα πράγματα που έχω δει ποτέ», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η εμφάνισή της ήταν βαρετή.

Άλλοι στάθηκαν ιδιαίτερα σε μια στιγμή που χορευτές κουβαλούσαν την τραγουδίστρια στα χέρια και εκείνη έμοιαζε να δυσκολεύεται.

LMAOO why was Madonna struggling so much right here 😭😭 #vmas pic.twitter.com/A5A9YDoaSY — GeezusRice (@GeezusRice) September 27, 2026

Άλλοι, αντίθετα, υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια και επαίνεσαν την παρουσία και την ενέργειά της στη σκηνή. «Είναι 68 ετών, μπράβο της που μπορεί ακόμα να ανέβει στη σκηνή και να κινηθεί όπως το έκανε», σημείως ένας.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Μαντόνα στα βραβεία VMA από το 1999.

iefimerida.gr