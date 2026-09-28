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Με τις προβλεπόμενες αυξήσεις στις συντάξεις περίπου 123.000 δικαιούχων και στόχο εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027, συνεχίζεται σήμερα το πρωί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, ενώ το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στις 6 Οκτωβρίου αρχίζει η συζήτηση για δεύτερο πυλώνα, είπε ο Μ. Μουσιούττας

Στις 6 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η συζήτηση στην τεχνική επιτροπή για τον δεύτερο πυλώνα, με εβδομαδιαίες συζητήσεις κάθε Τρίτη, προκειμένου στη συνέχεια η συζήτηση να μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ), ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα το πρωί της Δευτέρας.

Επίσης, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνεδριάσεις του ΕΣΣ συνεχίζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, με εξαίρεση την 1η Οκτωβρίου και τις 19 Οκτωβρίου που θα απουσιάζει.

Ερωτηθείς από τη ΓΓ της ΠΕΟ πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο Υπουργός απάντησε ότι αυτό θα γίνει εντός των ημερών, αλλά αυτό “δεν έχει καμία σημασία”, καθώς οι συζητήσεις μπορούν να συνεχιστούν, όπως είπε, “και αν υπάρχει οτιδήποτε που πρέπει να αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε”.

Επίσης, πρόσθεσε ότι στις 6 Οκτωβρίου και για κάθε βδομάδα, η Τεχνική Επιτροπή θα συνεδριάζει για τον δεύτερο πυλώνα. “Είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί ο διάλογος εβδομαδιαία κάθε Τρίτη και σε κάποια φάση θα ενταχθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με βάση την πρόοδο των εργασιών, ώστε να μπορέσουμε, αν καταφέρουμε να έχουμε συμφωνία-πλαίσιο, να ενημερώσουμε τη Βουλή”.

“Εμείς θέλουμε να προχωρήσει και ο δεύτερος πυλώνας”, είπε.

Ο Υπουργός έκανε λόγο για συμφωνία-πλαίσιο για τον δεύτερο πυλώνα, σημειώνοντας ότι “είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο, αλλά θα υπάρχει ένα πλαίσιο οδικού χάρτη με τις βασικές αρχές που θα διέπουν τα του δεύτερου πυλώνα”.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ρώτησε τον Υπουργό γιατί δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον δεύτερο πυλώνα, σημειώνοντας ότι “η συναίνεση ήταν ως προς το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση”.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κατάθεση νομοσχεδίου. “Δεν συμφωνήσαμε οτιδήποτε, πώς θα κατατεθεί; Είπαμε ότι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα χρειάζετα 3-4 χρόνια. Θα ξεκινήσει η συζήτηση”, είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ