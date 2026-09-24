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Μια γεύση για την αντιμετώπιση που θα έχει το κυβερνητικό νομοσχέδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στη Βουλή πήρε χθες ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο υπουργός μίλησε χθες σε ημερίδα του ΑΚΕΛ για την Τρίτη Ηλικία, όπου αναφέρθηκε στο εν λόγω κυβερνητικό νομοσχέδιο. Για μια ακόμη φορά ανέλυσε τις πρόνοιες και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους συνταξιούχους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυξήσεις θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι, άλλοι πιο μεγάλες και άλλοι λιγότερες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης».

Ωστόσο, στη δική του ομιλία, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου κατέθεσε τις προτάσεις του κόμματος για τη μεταρρύθμιση, οι οποίες έφεραν στην επιφάνεια τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δυο πλευρών.

Η τοποθέτηση Στεφάνου

Εκ των σημαντικότερων σημείων της ομιλίας του ΓΓ του ΑΚΕΛ, ήταν η τοποθέτηση του πως βρίσκεται εκτός συζήτησης είτε η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είτε η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, είτε η συρρίκνωση δικαιωμάτων για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Εκτεταμένα αναφέρθηκε και για το πολυσυζητημένο όριο της φτώχειας. «Όταν όλοι διακηρύσσουν ότι δεν πρέπει κανένας συνταξιούχος να είναι στη φτώχεια, τότε πρέπει και η Κυβέρνηση να το εννοεί και να θέσει το όριο της φτώχειας εκεί που είναι στην πραγματικότητα, όπως το προσδιορίζει άλλωστε η Στατιστική Υπηρεσία του κράτους: στα 1103 ευρώ (για 12 συντάξεις). Αλλιώς, θα πρόκειται για τεχνάσματα και αλχημείες και πάλι χιλιάδες συνταξιούχοι θα μείνουν στην πραγματική φτώχεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στεφάνου συμπλήρωσε ότι πρέπει να δοθούν δίκαιες λύσεις για τις δύο μεγάλες αδικίες, όπως τις χαρακτήρισε: Το πέναλτι του 12% και τη σύνταξη χηρείας για τους άντρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν το 2018. Καταληκτικά, τόνισε ότι απαιτείται συμφωνία σε ένα οδικό χάρτη για να επεκταθούν τα Ταμεία Προνοίας και να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους της χώρας και όχι μόνο το 27% που ισχύει σήμερα στην Κύπρο. «Γιατί να μην προχωρήσει η Κύπρος σε αυτό που πέτυχαν ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία που έχουν σχεδόν καθολική κάλυψη με Ταμεία Προνοίας ή αντίστοιχα συμπληρωματικά σχέδια -πρωτίστως μέσα από συλλογικές συμβάσεις- με σημαντικά οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις οικονομίες των χωρών τους», διερωτήθηκε.

Αύξηση €350 το χρόνο

Στο χαιρετισμό του, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας τόνισε ότι περισσότεροι από 50.000 συμπολίτες μας θα λαμβάνουν αύξηση άνω των εκατό ευρώ τον μήνα και σχεδόν 10.000 θα έχουν αυξήσεις άνω των 200 ευρώ μηνιαίως. Ενδεικτικά υπογράμμισε ότι θεσπίζεται ελάχιστη εγγυημένη αύξηση 30 ευρώ τον μήνα για κάθε υφιστάμενο συνταξιούχο με σύνταξη μέχρι 600 ευρώ, από τον πρώτο κιόλας μήνα εφαρμογής.

«Είναι 350 ευρώ τον χρόνο – κάθε χρόνο – και αποτελεί το κατώφλι και όχι την οροφή. Επιπρόσθετα, «για πρώτη φορά, μετρούν στη σύνταξη και περίοδοι εκτός μισθωτής εργασίας, όπως η ανατροφή των παιδιών, η φροντίδα δικών μας ανθρώπων, οι περίοδοι αναπηρίας και ο χρόνος πριν την είσοδο στην αγορά εργασίας. Έτσι αρχίζει να κλείνει το έμφυλο χάσμα των συντάξεων», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα ζητήματα που άνοιξαν πρόσφατα προς συζήτηση, όπως η αύξηση των εισφορών και του ορίου συνταξιοδότησης, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι «δεν αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης ούτε και οι εισφορές. Και το ΤΚΑ θωρακίζεται ώστε να παραμένει βιώσιμο σε ορίζοντα 40 – 50 ετών, διότι μια σύνταξη οφείλει να είναι εξασφαλισμένη για τα παιδιά και για τα εγγόνια μας. Η εφαρμογή ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027 και στο τέλος Ιανουαρίου η διαφορά θα είναι ορατή. Όχι σε ανακοινώσεις, αλλά στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων, ανέφερε.