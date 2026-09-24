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Δικηγόρος κρίθηκε πρόσφατα ένοχος από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην κατηγορία ότι προέβη σε προσβλητικό σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που εμπεριείχε σεξιστικό περιεχόμενο. Ο εν λόγω δικηγόρος αντιμετώπιζε αρχικά πέντε κατηγορίες εκ των οποίων οι τρεις απορρίφθηκαν επειδή δεν προωθήθηκαν, η τέταρτη που αφορούσε επονείδιστη ή ασυμβίβαστη διαγωγή προς το επάγγελμα του δικηγόρου, ήτοι ότι ηχογραφούσε συνεδρίες τοπικού συμβουλίου εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο και η πέμπτη για ανάρτηση σε σχέση με σχόλιο με ρατσιστικό περιεχόμενο.

Ο εγκαλούμενος δικηγόρος δεν παραδέχθηκε καμιά από τις δύο κατηγορίες γι’ αυτό και ακούστηκαν μάρτυρες. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο τον αθώωσε από την κατηγορία ότι ηχογραφούσε τις συνεδρίες του συμβουλίου, κρίνοντας από τη μαρτυρία πως δεν αποδεικνύονται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας οι λεπτομέρειες του αδικήματος.

Για την 5η κατηγορία της επονείδιστης ή ασυμβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελμα του δικηγόρου και επίδειξη συμπεριφοράς που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών 4-9, το Συμβούλιο, επίσης, άκουσε μάρτυρες και εξέτασε τόσο την ανάρτηση του δικηγόρου όσο και τα σχόλια πολιτών, αλλά και τις θέσεις του ίδιου.

Στις λεπτομέρειες του αδικήματος αναφέρεται ότι, ο εγκαλούμενος δικηγόρος, ενώ ασκούσε δικηγορία και ήταν πρόεδρος του […] και υπό την ιδιότητα του αυτή προσκλήθηκε και εκπροσώπησε το […] σε δημόσια εκδήλωση, προέβη σε προσβλητικό σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε πρόσωπο που συμμετείχε στην εκδήλωση και το οποίο σχόλιο εμπεριείχε σεξιστικό περιεχόμενο και ξεσήκωσε αντιδράσεις τόσο από τον κόσμο όσο και από πολίτες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, «το όλο ζήτημα που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι εάν η ανάρτηση του εγκαλούμενου δικηγόρου ήταν τέτοια που να συνιστούσε επονείδιστη ή ασυμβίβαστη διαγωγή προς το επάγγελμα. Καταρχήν, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι στις χχχχχχ ο εγκαλούμενος δικηγόρος εκπροσώπησε τον δικηγορικό σύλλογο στα εγκαίνια της χχχχχχ, ούτε και αμφισβητήθηκε ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος προχώρησε με ανάρτηση επικριτική για την ενδυμασία μαθήτριας».

Σύμφωνα με το τριμελές Πειθαρχικό Σώμα «η χρήση της φράσης χχχχχχ χωρίς να την διαβάζουμε απομονωμένα από το υπόλοιπο κείμενο της ανάρτησης, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί τόσο προσβλητική όσο σεξιστική αλλά και μειωτική της προσωπικότητας της μαθήτριας του χχχχ Λυκείου. Αυτή η θέση αποτυπώνεται και στο τεκμήριο 2 όπου ο εγκαλούμενος δικηγόρος δέχεται σωρεία αντιδράσεων για την ανάρτηση του».

Περαιτέρω, το Πειθαρχικό σημειώνει ότι η σοβαρότητα του σχόλιου αποκτά και πιο μεγάλη διάσταση λαμβάνοντας υπόψη ότι απευθύνετο σε μαθήτρια. Η θέση του εγκαλούμενου δικηγόρου ότι κατέβασε ή διέγραψε το εν λόγω σχόλιο δεν αμφισβητήθηκε, όμως, αυτή, όπως ο ίδιος ο εγκαλούμενος δικηγόρος ανάφερε κατά την αντεξέταση του, έγινε 2 με 3 μέρες μετά το συμβάν.

Το γεγονός ότι κατά παραδοχή δεν διέγραψε αμέσως το εν λόγω σχόλιο επιβαρύνει την οποιαδήποτε υπερασπιστική γραμμή, η οποία βασίζεται στην προσωπική θεώρηση της ηθικής από τον εγκαλούμενο δικηγόρο ο οποίος ακόμη και κατά την ακροαματική διαδικασία εξακολουθούσε να υπερασπίζεται τα όσα έπραξε.

Στην απόφαση, το Πειθαρχικό τονίζει την ευθύνη που φέρουν οι δικηγόροι και ιδιαίτερα, όταν τελούν υπό την ιδιότητα εκπροσώπου είτε τοπικών συλλόγων είτε άλλων θεσμοθετημένων σωμάτων του επαγγέλματος, να ενεργούν με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους και της υπόληψης του επαγγέλματος, αλλά και αναλογιζόμενοι το βάρος της ευθύνης τους ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.

«Η έκφραση απόψεων που παραπέμπουν σε σεξιστικές συμπεριφορές και μισογυνισμό αποτελούν προσβλητικό και μειωτικό δημόσιο λόγο, δύνανται να προκαλέσουν εκφοβισμό και/ή στιγματισμό και/ή αναπαράγουν αρνητικά στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν αφορούν και/ή απευθύνονται σε ανήλικα πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις αρχές της τιμής και της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος που πρέπει να τηρούν οι δικηγόροι και του καθήκοντός τους απέναντι στο κοινό τα δικαιώματα του οποίου είναι ταγμένοι να προστατεύουν και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές», επισημαίνεται στην απόφαση.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές έκρινε ένοχο τον δικηγόρο στον οποίο θα επιβάλει σε μεταγενέστερο στάδιο ποινή αφού τον ακούσει.