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Με την ψυχή στο στόμα, καταρτίζονται, κατά διαστήματα, τα προγράμματα χειρουργείων στα νοσηλευτήρια, με τον κίνδυνο για αναβολές χειρουργείων να είναι πλέον ορατός.

Με την αγωνία για την επόμενη τους μετάγγιση ζουν και οι θαλασσαιμικοί στην Κύπρο με τις αναβολές στις μεταγγίσεις να έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τα παιδιά με Θαλασσαιμία των οποίων η ανάπτυξη τίθεται πλέον σε κίνδυνο.

Η Κύπρος, χρειάζεται, στη σύγχρονη εποχή 350 μονάδες αίματος την ημέρα, και ο αριθμός των μονάδων που συλλέγονται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, κυμαίνεται μεταξύ 150 και 250 ημερησίως.

Γιατροί, ασθενείς και νοσηλευτήρια προειδοποιούν για τη συνέχεια τονίζοντας την ανάγκη για λήψη μέτρων από το υπουργείο Υγείας, υλοποίηση δράσεων για προσέλκυση νέων αιμοδοτών και καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των ασθενών που χρειάζονται αίμα.

Χειρουργεία με το βλέμμα στα διαθέσιμα αποθέματα

«Τα μειωμένα αποθέματα αίματος επηρεάζουν άμεσα την απρόσκοπτη λειτουργία των χειρουργείων και ως εκ τούτου και την εξυπηρέτηση των ασθενών», ανέφερε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης (σ.σ. μέλη της ΟΕΒ είναι τα νοσηλευτήρια).

Όπως εξήγησε, οι δυνατότητες της κυπριακής ιατρικής έχουν αλλάξει. «Στην Κύπρο πλέον, είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να δηλώσουμε ότι διενεργούνται σοβαρές, εξειδικευμένες και περίπλοκες επεμβάσεις για τις οποίες τις προηγούμενες δεκαετίες οι Κύπριοι ασθενείς υποχρεώνονταν να μεταβαίνουν στο εξωτερικό».

Αυτή η πρόοδος, τόνισε, προϋποθέτει και επαρκή αποθέματα αίματος: «Για τη διενέργεια αυτών των επεμβάσεων όμως, επιβάλλεται να υπάρχουν αυξημένα αποθέματα αίματος για την ασφάλεια των ασθενών».

«Τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά δυσκολευόμαστε στον προγραμματισμό των χειρουργικών επεμβάσεων λόγω της αβεβαιότητας που, πολύ συχνά, επικρατεί και αφορά τη διαθεσιμότητα αίματος τη στιγμή του χειρουργείου», ανέφερε.

«Πολλές φορές τα νοσηλευτήρια υποχρεώνονται να προσαρμόσουν ανάλογα το πρόγραμμά τους και σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που τίθεται και θέμα αναβολής μιας χειρουργικής επέμβασης».

Η αβεβαιότητα αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή που αναμένει επέμβαση, αλλά και στο προσωπικό που καλείται να οργανώσει με ασφάλεια ένα απαιτητικό χειρουργικό πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ υπογράμμισε ότι «πλέον πρέπει να εξεταστεί αν ο τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων αλλά και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται οι αιμοδότες ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή αποθέματα για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες.

«Οι αυξημένες ανάγκες επιβάλλουν την αύξηση της αιμοδοσίας», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «σε μια χώρα που είναι περήφανη για την αιμοδοσία δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάτι για να την ενισχύσουμε ώστε να διαθέτουμε τα αποθέματα που πραγματικά χρειαζόμαστε για να λειτουργεί ολόκληρο το σύστημα υγείας σωστά και να εξυπηρετεί χωρίς εκπτώσεις τους ασθενείς».

«Δίνουμε μάχη για να λειτουργούμε με ασφάλεια»

Την πίεση στον ιδιωτικό τομέα περιέγραψε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, χειρουργός Μάριος Καραϊσκάκης. «Το πρόγραμμα των χειρουργείων διατηρείται, κατά διαστήματα, με μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν περίοδοι που πραγματικά δίνουμε μάχη για να λειτουργούμε με ασφάλεια», ανέφερε στον «Φ».

Όπως υποστήριξε, η προσπάθεια εξασφάλισης αίματος αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινής οργάνωσης, ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλες και εξειδικευμένες επεμβάσεις. «Τα μειωμένα αποθέματα επηρεάζουν άμεσα το πρόγραμμα των χειρουργείων και σε αρκετές περιπτώσεις με δυσκολία καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε τις μονάδες αίματος που χρειαζόμασταν για συγκεκριμένες μεγάλες και εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις».

Ο κ. Καραϊσκάκης αναγνώρισε την προσπάθεια που καταβάλλεται από τα νοσηλευτήρια, το Κέντρο Αίματος και το Υπουργείο Υγείας για ορθή διαχείριση.

Ανέφερε ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή δεν αρκεί όσο τα αποθέματα παραμένουν χαμηλότερα από όσα απαιτούν οι σημερινές ανάγκες.

«Τα τελευταία χρόνια δίνουμε πραγματικά μάχη για να τα βγάλουμε πέρα και να λειτουργούμε με ασφάλεια για τους ασθενείς μας», τόνισε.

«Επιβάλλεται πλέον, ως κράτος να λάβουμε τα μέτρα μας, να προσελκύσουμε νέους αιμοδότες, γιατί είναι ορατός ο κίνδυνος να έρθει η στιγμή που θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Η επέκταση των δυνατοτήτων θεραπείας στην Κύπρο, είπε, αυξάνει και την ανάγκη για αξιόπιστη τροφοδοσία των νοσηλευτηρίων με αίμα. Χωρίς αυτή, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες χειρουργικές ομάδες και υποδομές, η ομαλή εκτέλεση του προγράμματος δυσχεραίνεται με αποτέλεσμα βεβαίως να επηρεάζονται οι ίδιοι οι ασθενείς.

«Φοβάμαι να σκεφτώ την επόμενη ημέρα»

Νέες αναβολές μεταγγίσεων για θαλασσαιμικούς

«Φοβάμαι να σκεφτώ την επόμενη ημέρα», δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτιάδους, καθώς, όπως είπε, οι ειδοποιήσεις για αναβολές μεταγγίσεων συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε, αναβολές καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα και στις αρχές της τρέχουσας, ενώ και χθες έλαβε νέα μηνύματα από ασθενείς οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί για ενδεχόμενο αναβολής των μεταγγίσεων τους.

Για τα άτομα με θαλασσαιμία, η μετάγγιση δεν είναι περιστασιακή ανάγκη, υπογράμμισε. «Μιλάμε για άτομα που κάθε μια ή δύο εβδομάδες μεταγγίζονται», τόνισε και εξήγησε: «Όταν μια μετάγγιση αναβάλλεται ή χορηγείται μικρότερη ποσότητα αίματος από την απαιτούμενη, οι ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν νωρίτερα για νέα επίσκεψη».

«Είμαστε σε μια κατάσταση που βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν», είπε.

Εκείνο που εντείνει την ανησυχία των ασθενών είναι το γεγονός ότι η δυσκολία στην συλλογή επαρκούς αριθμού μονάδων αίματος επεκτάθηκε πλέον και μετά το τέλος των διακοπών.

«Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζαμε συνήθως σε περιόδους αδειών, γιορτών κ.λπ.. Τα προβλήματα όμως φέτος δεν έχουν σταματήσει με το τέλος των διακοπών», επεσήμανε ο κ. Μιλτιάδους προσθέτοντας πως «αυτό το γεγονός από μόνο του πρέπει να μας προβληματίσει και να μας θέσει σε εγρήγορση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, «ενώ οι μέσες ανάγκες φτάνουν περίπου τις 350 μονάδες αίματος την ημέρα, το τελευταίο διάστημα συλλέγονται 150 έως 250».

«Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτούς τους αριθμούς το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο τους θαλασσαιμικούς», λέει, υπενθυμίζοντας ότι αίμα χρειάζονται και άλλοι ασθενείς, όπως και οι εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ιδιαίτερη αγωνία εξέφρασε για τα παιδιά με θαλασσαιμία. «Έχουμε υπομεταγγίσεις στα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξή τους;», διερωτήθηκε.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους παρέχουμε το πιο σημαντικό που χρειάζονται, το αίμα».

Ο Σύνδεσμος, ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Μιλτιάδους, έχει ζητήσει επανειλημμένα λύσεις από το υπουργείο Υγείας «το οποίο πρέπει να πούμε ότι φαίνεται να κατανοεί τα όσα καταθέτουμε».

Το τελευταίο διάστημα «αιμοδοσίες οργανώθηκαν σε στρατόπεδα και μεγάλους δήμους, ωστόσο η ανάγκη για σταθερό σχεδιασμό παραμένει. Δεν πρέπει να ενεργούμε πάντα τη στιγμή που υπάρχει κρίση. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην προκύπτουν κρίσεις».