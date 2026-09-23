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Η ανάγκη να μειωθεί η επιβάρυνση των ασθενών από τις συχνές μεταγγίσεις βρέθηκε στο επίκεντρο διάσκεψης Τύπου που διοργάνωσε στην Κύπρο η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb. Γιατροί, εκπρόσωποι ασθενών και φορείς της υγείας συζήτησαν τις εξελίξεις στη φροντίδα της β-θαλασσαιμίας και των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, καθώς και την πρόσβαση στις νεότερες θεραπείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη, περίπου το 15% των Κυπρίων είναι φορείς β-θαλασσαιμίας, ενώ στα εξειδικευμένα κέντρα της χώρας παρακολουθούνται 652 ασθενείς με τη νόσο, εκ των οποίων 598 με μείζονα μορφή. Η Κύπρος έχει αναπτύξει από τη δεκαετία του 1970 εθνικό πλαίσιο πρόληψης και εθελοντικής αιμοδοσίας, ενώ, όπως επισημάνθηκε, το 1985 ιδρύθηκε στη χώρα συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη θαλασσαιμία.

Η δρ Σωτηρούλα Χρίστου, υπεύθυνη της Κλινικής Θαλασσαιμίας Λευκωσίας, εξήγησε ότι η χρόνια αναιμία και οι συχνές μεταγγίσεις επηρεάζουν πολλαπλά την καθημερινότητα των ασθενών. Στις προκλήσεις περιλαμβάνεται η υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο από τις μεταγγίσεις, που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση.

Όπως τόνισε, οι συννοσηρότητες που μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και τη συμμετοχή του ασθενούς στις θεραπευτικές αποφάσεις. Ο στόχος, είπε, είναι οι ασθενείς «να ζουν καλύτερα», με λιγότερες επιπλοκές, μικρότερο θεραπευτικό φορτίο και μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις μεταγγίσεις. Αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της φροντίδας.

Για τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, η αιματολόγος δρ Νίκη Βυρίδου περιέγραψε την επιβάρυνση από τη χρόνια αναιμία και την εξάρτηση από μεταγγίσεις. Πρόκειται για ομάδα διαφορετικών αιματολογικών νοσημάτων που εμφανίζονται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία, σημείωσε, μπορούν να περιορίσουν τις επισκέψεις στο νοσοκομείο και να αφήσουν περισσότερο χώρο στην καθημερινότητα των ασθενών πέρα από τη νόσο.

Στη διάσκεψη παρουσιάστηκαν δεδομένα για νεότερες θεραπείες και παράγοντες ωρίμανσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η δρ Μαρία Βεργουλίδου – Στυλιανίδη αναφέρθηκε σε αποτελέσματα κλινικών μελετών που δείχνουν μείωση της ανάγκης για μεταγγίσεις σε ορισμένους ασθενείς. Το όφελος διαφέρει ανάλογα με τη νόσο και τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης· δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τις μεταγγίσεις.

Τη σημασία αυτής της προοπτικής για την καθημερινή ζωή ανέδειξε η Μαρία Οικονόμου, ταμίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας. Λιγότερες μεταγγίσεις, ανέφερε, θα μπορούσαν να σημαίνουν λιγότερες απουσίες από την εργασία, ευκολότερο οικογενειακό προγραμματισμό και μικρότερη αγωνία για τη διαθεσιμότητα αίματος.

Η δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, αναφέρθηκε στη νέα Εθνική Στρατηγική Αίματος και στη συνεργασία της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο Υγείας. Υπογράμμισε ότι η συνεργασία Πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και οργανώσεων ασθενών είναι καθοριστική για ισότιμη πρόσβαση στις εξελίξεις της θεραπείας.