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Η Σλοβακία θα θέσει ανώτατο όριο (πλαφόν) στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων βενζίνης, θα μειώσει τους φόρους για σιδηροδρομικά εισιτήρια και θα ζητήσει τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων, όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

«Από την 1η Οκτωβρίου θα υπάρχει ανώτατο όριο δέκα σεντ στο κέρδος των εμπόρων λιανικής από τις πωλήσεις καυσίμων», είπε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ΑΠΕ. «Θα μειώσουμε επίσης στο μισό τους φόρους στη δεύτερη θέση για τα ταξίδια με τρένο», πρόσθεσε.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, που είναι ο μοναδικός ηγέτης χώρας μέλους της ΕΕ που διατηρεί σχέσεις με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτν παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επέκρινε την ΕΕ ότι αφήνει τις χώρες μέλη «στο έλεος της πετρελαϊκής κρίσης», προσθέτει το ΑΠΕ. «Είναι ανίκανη να επηρεάσει οποιονδήποτε στον κόσμο. Παρακολουθούμε, ανήμποροι το ξέσπασμα πολέμων από τους μεγάλους ή τους μικρούς και αυτοί οι πόλεμοι προκαλούν κρίσεις, την πετρελαϊκή κρίση κυρίως, που μας δημιουργεί προβλήματα», είπε.

Κατά τον ίδιο, «η ΕΕ είναι ικανή να βρίσκει εκατοντάδες δισεκατομμύρια προκειμένου να υποστηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν είναι ικανή ούτε καν να συγκληθεί για να συζητήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων», δήλωσε. Είπε τέλος ότι θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνόδου κορυφής για τις τιμές των καυσίμων.