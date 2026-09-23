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Μετά το «κόψιμο» των φρουρών από πρώην πολιτικούς αξιωματούχους, σειρά παίρνουν οι κρατικοί αξιωματούχοι, ήτοι υπουργοί, υφυπουργοί και Επίτροποι.

Ήδη από προχθές ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία όπως προχωρήσει άμεσα σε αξιολόγηση κινδύνου για όλους τους κρατικούς κρατικούς αξιωματούχους που διαθέτουν φρουρά ή οδηγό για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις και όχι μόνο. Στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει η αξιολόγηση κινδύνου για όσους πολίτες υπάρχει φρούρηση ή οι μετακινήσεις τους γίνονται από αστυνομικούς (μάρτυρες κλπ).

Η απόφαση Φυτιρή ήρθε, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews μια μέρα μετά που αποφασίστηκε η μείωση των φρουρών πέντε προσώπων από τις 5 Οκτωβρίου, αλλά και τις ανακοίνωσης σήμερα για τη μετακίνηση δύο μελών του Σώματος από την Προεδρική Φρουρά, στην Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (ΕΥΠΠ) για τη συνοδεία του Επιτρόπου Προεδρίας Μάριου Χαρτσιώτη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε εξηγήσεις από την Αστυνομία για την μετακίνηση των δύο αστυνομικών και παράλληλα να γίνει άμεσα αξιολόγηση κινδύνου για υπουργούς, υφυπουργούς και Επιτρόπους.

Ο κ. Φυτιρής ζήτησε όπως ενημερωθεί κατά πόσον έχει προηγηθεί αξιολόγηση κινδύνου για τον κ. Χαρτσιώτη, ενώ φαίνεται ότι για την μετακίνηση των δύο αστυνομικών δεν ήταν ενήμερος. Σήμερα όλοι οι υπουργοί διαθέτουν από δύο αστυνομικούς οδηγούς – συνοδεία, όλοι οι Υφυπουργοί και ο Επίτροπος Προεδρίας.

Δεν αποκλείεται στη βάση της έκθεσης της Αστυνομίας η οποία ενδεχομένως να είναι έτοιμη μέχρι και την Παρασκευή ή την ερχόμενη Δευτέρα, να δούμε περαιτέρω μείωση των φρουρών. Αξιολόγηση κινδύνου θα γίνει και για όσους πολίτες υπό ορισμένες συνθήκες έχουν φρουρά.

Ήδη με απόφαση που λήφθηκε προχθές, θα αφαιρεθούν οι φρουρές των πρώην προέδρων της Βουλής Ομήρου, Συλλούρη και Κάρογιαν, καθώς και των συζύγων των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας Βασιλείου και Χριστόφια.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μειωθούν οι αστυνομικοί που είναι επιφορτισμένοι με την φρούρηση της οικίας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.