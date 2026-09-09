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Φεύγει το βάρος από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις φρουρές των πολιτικών προσώπων μετά και από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας. Με το ξεκαθάρισμα αυτό ανοίγει ο δρόμος της μείωσης των αστυνομικών που είναι εντεταλμένοι στην υπηρεσία νυν και πρώην αξιωματούχων και πολιτικών αρχηγών.

Η ρύθμιση αυτή επιτεύχθηκε μετά που το θέμα της μείωσης των φρουρών «κόλλησε» στις αντιδράσεις ορισμένων, γι’ αυτό και το Υπουργικό Συμβούλιο βγήκε πλέον από την εξίσωση της λήψης της τελικής απόφασης, εφόσον το ζήτημα άπτεται θεμάτων ασφάλειας για τα οποία αρμόδια είναι η Αστυνομία. Το ζήτημα των φρουρών άνοιξε προ διμήνου και ήδη τον δρόμο έδειξε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως που αποποιήθηκε της στατικής φρουράς έξω από την οικία του.

Ο Κώστας Φυτιρής ζήτησε αυτοβούλως από τον Αρχηγό Αστυνομίας να αποσύρει τους έξι αστυφύλακες που ήταν επιφορτισμένοι με την 24ωρη φρούρηση της οικίας του και ήδη λήφθηκαν άλλα μέτρα. Παράλληλα, αποσύρθηκαν οι τρεις αστυνομικοί που διέθετε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου και την αποτυχία του κόμματος να εισέλθει στη Βουλή.

Για το θέμα του ποιοι διαθέτουν αστυνομικούς-φρουρούς και ποιοι δικαιούνται, έγινε επαναξιολόγηση μετά και τις βουλευτικές εκλογές και την είσοδο στη Βουλή του Κινήματος Άλμα αλλά και της Άμεσης Δημοκρατίας του Φειδία Παναγιώτου. Η έκθεση που ετοίμασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου θα διαβιβαστεί σύντομα στον υπουργό Δικαιοσύνης ώστε στη βάση αυτής να αποφασιστεί από ποιους θα αφαιρεθούν οι αστυνομικοί.

Γίνεται αντιληπτό στη βάση και της χθεσινής ανακοίνωσης του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι «η αστυνομική φρούρηση αποτελεί μέτρο ασφάλειας και παρέχεται εκεί όπου η αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνου τεκμηριώνει την αναγκαιότητά της», πως θα αφαιρεθεί ή θα μειωθεί η φρουρά από ορισμένα πρόσωπα.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα είχε καθιερωθεί συγκεκριμένη πρακτική ως προς την παροχή αστυνομικής φρούρησης σε πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους, η οποία περιλάμβανε και την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να προβλέπεται από ειδική νομοθετική διάταξη. Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία για αποσαφήνιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Με βάση τη γνωμάτευση, η αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου και των πραγματικών αναγκών προστασίας εμπίπτει στη θεσμική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα της Αστυνομίας. Η Αστυνομία διενεργεί, στη βάση θεσμοθετημένης διαδικασίας και αντικειμενικών κριτηρίων, την αξιολόγηση κινδύνου, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα προστασίας και διαβιβάζει τα αποτελέσματα και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής στον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με βάση τα πιο πάνω, προσθέτει το υπουργείο Δικαιοσύνης, επαναξιολογούνται όλες οι υφιστάμενες φρουρές και τα μέτρα προστασίας θα προσαρμόζονται στον εκτιμώμενο βαθμό κινδύνου. Όπου δεν τεκμηριώνεται ανάγκη φρούρησης, αυτή θα τερματίζεται ή θα διαφοροποιείται αναλόγως. «Η αστυνομική φρούρηση αποτελεί μέτρο ασφάλειας και παρέχεται εκεί όπου η αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνου τεκμηριώνει την αναγκαιότητά της. Η επαναξιολόγηση θα γίνεται ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως, όπου απαιτείται», καταλήγει.

Ουσιαστικά με αυτά ξεκαθαρίζεται ότι η πρακτική που ήθελε το Υπουργικό ν’ αποφασίζει για τις φρουρές τερματίζεται και πως φρουρά θα έχουν όσοι κινδυνεύουν. Σήμερα φρουρά έχουν: Τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 12, Αννίτα Δημητρίου 10 (ως πρόεδρος της Βουλής) Στέφανος Στεφάνου 4, Νικόλας Παπαδόπουλος 3, Χρίστος Χρίστου 2, Μάριος Καρογιάν 2, Δημήτρης Συλλούρης 2, Γιαννάκης Ομήρου 2, Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος 2, Έλση Χριστόφια 1 και Ανδρούλλα Βασιλείου 1.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως στη βάση των εισηγήσεων της Επιτροπής της Αστυνομίας περί μη ύπαρξης κινδύνου, θα αφαιρεθούν οι αστυνομικοί από τους δύο πρώην προέδρους της Βουλής, Ομήρου και Συλλούρη, από τις δύο συζύγους πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρξει μείωση της φρουράς για τον Ν. Αναστασιάδη, άγνωστο ακόμη για πόσους.

Όσον αφορά στους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, η εισήγηση είναι όπως τους παραχωρηθούν από δύο αστυνομικούς, με τη σημείωση πως όταν ο ευρωβουλευτής απουσιάζει από την Κύπρο, οι φρουροί του θα αναλαμβάνουν καθήκοντα σε Αστυνομικό Σταθμό.