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Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν περαιτέρω σήμερα κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι να αγγίζει πλέον τα εκατό δολάρια, μετά τις νέες ανταλλαγές πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, όπου ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Περί τις 03:15 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Νοέμβριο σημείωνε άνοδο 1,49%, στα 99,38 δολάρια. Χθες είχε φτάσει ως και τα 99,46, προτού υποχωρήσει ελαφρά περί το τέλος της συνεδρίασης.

Η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία, το βαρέλι του West Texas Intermediate, προς παράδοση τον Οκτώβριο, άλλαζε χέρια έναντι 94,51 δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 1,59%.

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Τιμή πετρελαίου κίνησης τώρα

Αμόλυβδη 95 τώρα

Αμόλυβδη 98 τώρα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πέντε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις τελευταίες δυο ημέρες.

Τα πληρώματα των ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος, ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοινωθέν του. Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε 20 πλοία

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και οκτώ πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίποινα για αμερικανική επίθεση η οποία έβαλε στο στόχαστρο πέντε ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι επιτέθηκε επίσης εναντίον 10 πλοίων καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ μέσω «απαγορευμένης και ανασφαλούς» διαδρομής με αμερικανική «υποστήριξη».