Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη βραδιά» για ένα «λαϊκιστικό κόμμα» που, όπως υποστήριξε, εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε τα αποτελέσματα των εκλογών στη γερμανική περιφέρεια μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Ουάου! Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία θαυμαστικά.

Το ακρωνύμιο MGGA αποτελεί παραλλαγή του γνωστού προεκλογικού του συνθήματος MAGA (Make America Great Again), προσαρμοσμένου αυτή τη φορά στη Γερμανία ως «Make Germany Great Again».

Στο μήνυμά του ο Τραμπ εστίασε κυρίως στο ζήτημα της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι οι Γερμανοί πολίτες απέρριψαν τους «κανόνες και κανονισμούς» που, κατά την άποψή του, έχουν επιβαρύνει τη χώρα.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά την εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το κόμμα της γερμανικής άκρας δεξιάς κατέγραψε σημαντική άνοδο.

Η δημόσια στήριξη του Τραμπ προς την AfD αποτελεί ακόμη μία παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου υπέρ ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων που υιοθετούν σκληρότερη στάση σε ζητήματα μετανάστευσης και εθνικής ταυτότητας.

Ήδη αξιωματική αντιπολίτευση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, με ρητορική αντιμεταναστευτική και φιλορωσική, κατάφερε την Κυριακή βαριά ήττα στο μείζον κόμμα της συμπολίτευσης, τους συντηρητικούς (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μετς, επικρατώντας με σχεδόν 44% των ψήφων έναντι 17% στη Σαξονία-Άνχαλτ, συγκριτικά φτωχό κρατίδιο της πάλαι ποτέ ΓΛΔ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ως πρότινος οχυρό της γερμανικής κεντροδεξιάς.

Το αποτέλεσμα εκλήφθηκε ως πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, όπου η άκρα δεξιά βρίσκεται πλέον προ των πυλών της εξουσίας σε κρατίδιο, για πρώτη φορά μετά το 1945.

Τη θριαμβευτική νίκη της AfD εξήραν ήδη αρκετές μορφές της πολιτικής σφαίρας του Ντόναλντ Τραμπ, από πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία ως τον Ίλον Μασκ.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος, υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν την AfD, που κατ’ αυτόν «δεν είναι» ακροδεξιά, σχολιάζοντας στα γερμανικά «Gut gemacht!» («καλά τα καταφέρατε») σε ανάρτηση της Αλίς Βάιντελ, συμπροέδρου της παράταξης.

protothema.gr