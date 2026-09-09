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«Το να γράψουμε μαζί ιστορία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι», απαντά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σε συνέντευξη του χθες στη Γενί Ντουζέν δήλωσε ότι οι δύο τους μπορούν πράγματι να γράψουν ιστορία και πως αν ήταν μόνο στο δικό τους χέρι θα είχαν λύσει το Κυπριακό μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Η απάντηση έρχεται μόλις μερικές ώρες πριν τη νέα συνάντηση των δύο, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00πμ.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε ανάρτηση του το βράδυ της Τρίτης αναφέρει πως «από τη μια πλευρά, με τις συμφωνίες που συνάπτονται με διάφορες χώρες, κυρίως με το Ισραήλ και την Ελλάδα, προωθούνται πρωτοβουλίες που αγνοούν τους Τουρκοκύπριους και θέτουν σε κίνδυνο τη μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στο νησί και την περιοχή.

Από την άλλη, στο εσωτερικό, αντί να υλοποιούνται νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η εμπιστοσύνη – στο βαθμό που υπήρχε – συνεχίζει να πλήττεται από ζητήματα όπως η Βαρκελώνη, τα φεστιβάλ, το περιουσιακό και οι μονομερείς και μεροληπτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προκύπτουν από πρωτοβουλίες Ελληνοκυπρίων ευρωβουλευτών».

Προσθέτει πως ο ίδιος πιστεύει ότι «όχι μόνο οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι αλλά και η διεθνής κοινότητα, γνωρίζουν πως το “να γράψουμε μαζί ιστορία” κάθε άλλο παρά εύκολο είναι».

Σχολίασε ακόμα πως «η καλή είδηση της ημέρας» είναι οι αποφάσεις που έλαβαν συνολικά 12 χώρες, μεταξύ των οποίων κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς, σε σχέση με το Ισραήλ.