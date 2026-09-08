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Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον Γενικό Γραμματέα για το έργο της, καθώς δεν θα παρευρεθεί ούτε στη Νέα Υόρκη, όπως ενημέρωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Ντουζαρίκ επιβεβαίωσε ότι η κ. Ολγκίν ακύρωσε τις προγραμματισμένες επισκέψεις της στη Νέα Υόρκη και την Κύπρο, για λόγους υγείας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω επισήμως ότι η Μαρία Α. Ολγκίν χρειάστηκε να ακυρώσει την επίσκεψή της τόσο στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, όσο και στην Κύπρο», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Όπως διευκρίνισε, η ακύρωση έγινε «για λόγους υγείας».

Ο Εκπρόσωπος του ΟΗΕ πρόσθεσε ότι η κ. Ολγκίν «θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να τον ενημερώσει για το έργο της».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη «παραμένει σε στενή επαφή με τους ηγέτες και των δύο πλευρών στη Κύπρο και τους εκπροσώπους τους».

ΚΥΠΕ