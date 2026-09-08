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Στη σύλληψη δύο νεαρών προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση ληστείας με θύμα 25χρονο διανομέα φαγητού, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα σήμερα, στην επαρχία Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, από εξετάσεις που έγιναν από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής και ΟΠΕ Λεμεσου, προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 21 και 19 ετών οι οποίοι συνελήφθηκαν με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 2.30π.μ., ενώ ο 25χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή Ερήμης, προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα. Οι δύο ύποπτοι επιτέθηκαν και κτύπησαν τον 25χρονο, ενώ στη συνέχεια απέσπασαν τη μοτοσικλέτα του, καθώς και τσαντάκι μέσης που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους €100, και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Ο 25χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Κατά την διάρκεια εξετάσεων της Αστυνομίας, η μοτοσικλέτα του 25χρονου εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοικτό οικόπεδο στη Λεμεσό.