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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την Πουέμπλα του Μεξικού, το οποίο καταγράφει τη δραματική στιγμή που ένας εργαζόμενος σούπερ μάρκετ σώζει ένα μικρό παιδί, λίγα δευτερόλεπτα πριν βρεθεί στην πορεία διερχόμενου οχήματος.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα που – σύμφωνα με το FOX News εργάζεται σε διπλανό σούπερ μάρκετ – να έχει στραμμένο το βλέμμα του αρχικά αλλού, την ώρα που στο πλάνο μπαίνει το μικρό παιδί που φαίνεται να κινείται με σχετική ταχύτητα για την ηλικία του προς τον δρόμο, ενώ διέρχονται αυτοκίνητα.

A worker in Mexico's Puebla saved a young girl from being run over after she ran into traffic.



Security footage showed the man rushing into the road, signalling to an oncoming car and grabbing the child just in time, with both sustaining only minor bumps from the fall.#Mexico… pic.twitter.com/E97je47HiB September 8, 2026

Αρχικά, πίσω από το παιδί τρέχει μια γυναίκα που προσπαθεί να το μαζέψει, όμως την τελευταία στιγμή γλιστρά με αποτέλεσμα το παιδί να βγαίνει στο οδόστρωμα. Τότε, ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα πετάγεται και με γρήγορες κινήσεις αγκαλιάζει το παιδί την ώρα που ένα αυτοκίνητο έρχεται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων.

Μαζί με τη γυναίκα, κι ένας άνδρας τρέχει λίγο πιο πίσω για να προλάβει το παιδί, ενώ μετά το περιστατικό πλησιάζουν τον άνδρα και παίρνουν στην αγκαλιά τους το μικρό παιδάκι.

Μάλιστα, το σούπερ μάρκετ που δουλεύει ο άνδρας που έσωσε το παιδί τον προήγαγε σε μάνατζερ και του έδωσε και ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 20.000 πέσος.

protothema.gr