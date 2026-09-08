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Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε Βερολίνο και άλλες γερμανικές πόλεις, διαμαρτυρόμενοι κατά της ακροδεξιάς AfD μετά την εκλογική της νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για 14.000 συμμετέχοντες.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν πολιτικοί και προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών. Αντίστοιχες διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές πόλεις της Σαξονίας-Άνχαλτ, αλλά και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου διεξάγονται εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου. Και εκεί η Ακροδεξιά προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά άνω του 30%.

Την ίδια ώρα, ενώ στη Σαξονία-Άνχαλτ έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τον σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Στη Βουλή αρχίζει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο οποίος δίνει έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια, προβλέποντας παράλληλα περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος.

Βάρκεν: Λάθος τα περί αλλαγής καγκελαρίου

Ο στενός κυβερνητικός πυρήνας εξακολουθεί να στηρίζει τον καγκελάριο, παρά την εκλογική ήττα της CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η υπουργός Επικρατείας Νίνα Βάρκεν απέρριψε τις συζητήσεις περί αντικατάστασης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς μετά τις μεγάλες απώλειες της CDU στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

«Ο Φρίντριχ Μερτς ηγείται μιας κυβέρνησης που καλείται να προχωρήσει σε αναγκαίες αλλά δύσκολες μεταρρυθμίσεις και θα ήταν εντελώς λάθος να ανοίξουμε τώρα συζήτηση για πρόσωπα», δήλωσε στο ARD. Τόνισε επίσης ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και η γερμανική βουλή έχουν εκλεγεί για τετραετή θητεία και ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή πολιτική σταθερότητα.

Eπιφυλάξεις για τις συντάξεις από SPD

Ωστόσο, ήδη διαφαίνονται διαφωνίες, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι του SPD ζητούν επανεξέταση των παρεμβάσεων στο κοινωνικό κράτος, αναφέρει ρεπορτάζ της ZEIT. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του SPD, Ντιρκ Βίζε, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί το κοινωνικό κράτος και να προστατευθούν όσοι έχουν εργαστεί σκληρά επί δεκαετίες, διατηρώντας τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης μετά από 45 χρόνια εισφορών.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο αναπληρωτής πρόεδρος του SPD, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, ζητώντας αλλαγές στο συνταξιοδοτικό πακέτο. Παράλληλα, απέρριψε τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα, δηλώνοντας ότι οι Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και Μπέρμπελ Μπας παραμένουν οι κατάλληλοι επικεφαλής του SPD.

Kαμπανάκι από μυστικές υπηρεσίες για AfD

Η AfD, ενισχυμένη από το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστηρίζει από την πλευρά της ότι ο Μερτς έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θέτει ως στρατηγικό στόχο την καγκελαρία το 2029.

Παράλληλα, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση συμμετοχής της AfD σε τοπική κυβέρνηση, ενδέχεται να χρειαστεί να περιοριστεί η πρόσβασή της σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, επικαλούμενες ανησυχίες για την προστασία ευαίσθητων κρατικών δεδομένων, αναφέρει επίσης η Zeit.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος στη Θουριγγία, Στέφαν Κράμερ, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση κυβέρνησης της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, ίσως χρειαστεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε, εάν υπάρξουν αμφιβολίες για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή «πληροφόρηση μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία». Παρόμοιες ανησυχίες έχουν εκφράσει και στελέχη του SPD, τα οποία θεωρούν ότι μια κυβέρνηση της AfD ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

protothema.gr