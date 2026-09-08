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Το Κύπρο – Αμερικανικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus) εκφράζει ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις γύρω από τον Πυλώνα 2 του ΟΟΣΑ στις μελλοντικές επενδύσεις στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν αντιτίθεται στην εφαρμογή του διεθνούς φορολογικού πλαισίου.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου, το Επιμελητήριο καλεί την Κυβέρνηση να ακολουθήσει μια ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα διασφαλίζει τόσο τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις όσο και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Όπως αναφέρει, υποστηρίζει πλήρως τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για διεθνή φορολογική συνεργασία, διαφάνεια και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της έναντι του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι εισηγήσεις του αποσκοπούν στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της διεθνούς συμμόρφωσης και της διατήρησης της ελκυστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Σύμφωνα με το AmCham Cyprus, διεθνείς επενδυτές και πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ενδεχόμενες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις. Ειδικότερα, αναφέρει ότι ορισμένοι αμερικανικοί πολυεθνικοί όμιλοι ενδέχεται να επανεξετάσουν σχέδια επέκτασης, να επιλέξουν άλλες δικαιοδοσίες για νέες επενδύσεις ή να αποφύγουν την εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Κύπρο, εφόσον θεωρήσουν ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας υποχωρεί έναντι άλλων επιχειρηματικών κέντρων.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει πάντως ότι η έκταση μιας ενδεχόμενης επίπτωσης παραμένει αβέβαιη και χρειάζεται αντικειμενική αξιολόγηση. Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι σχετικές ανησυχίες πρέπει να εξεταστούν πριν από τη λήψη αποφάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επενδυτικές ροές, την επιχειρηματική επέκταση, την απασχόληση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Στα $14,9 δισ. οι αμερικανικές επενδύσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο οικονομικό αποτύπωμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το AmCham Cyprus, το απόθεμα αμερικανικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο ανέρχεται σε περίπου $14,9 δισ.

Το Επιμελητήριο αναφέρει επίσης ότι επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της τεχνολογίας, των επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της έρευνας και ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας.

Το AmCham υπολογίζει ακόμη ότι οι αμερικανικές εταιρείες στην Κύπρο συνεισφέρουν περίπου €140 εκατ. ετησίως σε φορολογικά έσοδα, σημαντικό μέρος των οποίων, όπως σημειώνει, συνδέεται με επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει παρουσία στην Κύπρο για την υποστήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους.

Κατά το Επιμελητήριο, οι υφιστάμενες πολυεθνικές με μακροχρόνια παρουσία στην Κύπρο ενδέχεται να μην επηρεαστούν ουσιαστικά, όμως οι εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις για νέες επενδύσεις και νέες εγκαταστάσεις διεθνών επιχειρήσεων.

Ζητά ανεξάρτητη μελέτη

Το AmCham Cyprus τονίζει ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι κατά πόσο η Κύπρος πρέπει να συμμορφωθεί με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα, αλλά πώς θα το πράξει χωρίς να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Για τον λόγο αυτό ζητά τη διενέργεια ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης οικονομικής αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει τον αριθμό των πολυεθνικών ομίλων που μπορεί να επηρεαστούν, τη συμβολή τους στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα, τις πιθανές επιπτώσεις στις μελλοντικές επενδύσεις και το καθεστώς που προσφέρουν ανταγωνιστικές δικαιοδοσίες.

Παράλληλα εισηγείται:

τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης οικονομικών επιπτώσεων για τις επιλογές εφαρμογής του Πυλώνα 2,

για τις επιλογές εφαρμογής του Πυλώνα 2, τη δημιουργία θεσμοθετημένης διαδικασίας διαβούλευσης με επιχειρήσεις, επενδυτές και φορολογικούς εμπειρογνώμονες,

τη μέγιστη αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια ,

, τη διαφύλαξη της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού και τεχνολογικού κέντρου,

και την ανάπτυξη ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επενδυτικών σχέσεων Κύπρου – ΗΠΑ.

Στόχος, σύμφωνα με το AmCham Cyprus, είναι η χώρα να παραμείνει πλήρως συμμορφωμένη με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, χωρίς να απολέσει την ικανότητά της να προσελκύει διεθνείς επενδύσεις, επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέες θέσεις εργασίας.