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Ο Μάριος Καρογιάν δηλώνει «παρών» και για την επόμενη μέρα της ΔΗΠΑ, η οποία εντός των επόμενων ημερών αξιολογεί τη σχέση της με την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Δημοκρατική Παράταξη μπαίνει σε μια διαδικασία ανασύνταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα το εκλογικό συνέδριο του κόμματος, το οποίο προγραμματίζεται για τις αρχές του νέου έτους. Ο Μάριος Καρογιάν θα παραμείνει στις κομματικές επάλξεις, διεκδικώντας ανανέωση της εντολής από την κομματική βάση του κόμματος, μέχρις ότου το κόμμα κάνει το επόμενο βήμα, γυρίσει σελίδα στην επόμενη μέρα και στη συνέχεια παραδώσει τα ηνία.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, το κόμμα θα αξιολογήσει τη σχέση του με την Κυβέρνηση σε συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, στους κόλπους της ΔΗΠΑ επικρατεί δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση σε σχέση με τον τελευταίο ανασχηματισμό. Στο πλαίσιο της σωστής συνεργασίας, όπως υπέδειξαν κομματικοί κύκλοι, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ενημέρωση.

Μουρμούρα υπάρχει και σε ό,τι αφορά τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς, καθώς, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η ΔΗΠΑ αισθάνεται ότι έχει παραγκωνιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΔΗΠΑ βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης, με κύριο πυλώνα την αναδιοργάνωση του οργανωτικού της μηχανισμού, στον οποίο έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί διάφορες αδυναμίες. Στόχος είναι να υπάρχει τοπική αντιπροσώπευση της ΔΗΠΑ σε όλες τις κοινότητες.

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, γίνεται επίσης αναδόμηση και ενίσχυση των ομάδων πολιτικής του κόμματος με νέα πρόσωπα. Μάλιστα, διαπιστώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτές. Έχει επίσης ανανεωθεί η ομάδα επικοινωνίας του κόμματος. Μέσα από τον εσωκομματικό διάλογο θα γίνει ο προγραμματισμός για την ανάκαμψη του κόμματος.

Παράλληλα με τις εσωκομματικές διεργασίες, παραμένει σε εκκρεμότητα το ραντεβού με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συνένωσης ή συνεργασίας των κομμάτων του Κέντρου.

Οι δύο τους είχαν συναντηθεί κάποια στιγμή εντός Ιουλίου, έχοντας μια πρώτη γενική συζήτηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ για συνένωση ή συνεργασία των κομμάτων του Κέντρου. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος τρία σενάρια:

Συνένωση/αφομοίωση των δύο κομμάτων, με συμπροεδρία Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάριου Καρογιάν για μεταβατικό χρονικό διάστημα ενάμιση έτους.

Δημιουργία νέου κόμματος με ουσιαστική διάλυση των υφιστάμενων κομμάτων.

Συνεργασία των κομμάτων σε επίπεδο πολιτικών θέσεων και προτάσεων.

Η αντιπρόταση Καρογιάν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ήταν να ανοίξει ένας διάλογος πολιτικής μεταξύ των ομάδων πολιτικής των δύο κομμάτων και να συνθέσουν μια κοινή πρόταση πολιτικής, πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί μια πολιτική συνεργασία και συμπόρευση των δύο κομμάτων, ανεξάρτητα από το ποιο από τα τρία σενάρια θα υιοθετηθεί τελικά.

Στο πλαίσιο μιας κοινής πρότασης πολιτικής θα μπορούσε να υπάρξει και κοινή απόφαση για τις προεδρικές εκλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο διάλογος για συνένωση του Κέντρου και η απόφαση για τις προεδρικές εκλογές αποτελούν απαραίτητα ενιαίο πακέτο.