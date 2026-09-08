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Το ενδεχόμενο συνεργασίας εξετάζουν ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, με τις ηγεσίες των δύο κομμάτων να έχουν ανοίξει κύκλο επαφών. Νικόλας Παπαδόπουλος και Μάριος Καρογιάν είχαν μια πρώτη συνάντηση με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, ενώ μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο θα διαφανεί κατά πόσο είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένας ισχυρός ενδιάμεσος χώρος.

Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ περισσότερες διευκρινίσεις αναφορικά με το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί η όλη προσπάθεια για συνεργασία των δύο πλευρών.

Τα τρία σενάρια

Όπως πληροφορείται το «philenews», ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθεσε επί τάπητος τρία πιθανά σενάρια, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω συνεννόηση.

Πρώτο σενάριο, η απορρόφηση ή συγχώνευση της ΔΗΠΑ από το ΔΗΚΟ, με παράλληλη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ηγεσίας, στο οποίο θα προβλέπεται συμπροεδρία του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Μάριου Καρογιάν.

Δεύτερο σενάριο, η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, μέσω μιας ευρύτερης συνένωσης δυνάμεων.

Τρίτο σενάριο, η διαμόρφωση μιας πολιτικής συνεργασίας και συμπόρευσης των δύο κομμάτων, χωρίς αυτή να προϋποθέτει κατ’ ανάγκη ούτε συγχώνευση ούτε τη δημιουργία νέου κόμματος.

Νικόλας Παπαδόπουλος και Μάριος Καρογιάν συμφώνησαν να τα ξαναπούν το επόμενο διάστημα, αφού προηγουμένως πραγματοποιήσουν εσωκομματικές διαβουλεύσεις, ο καθένας ξεχωριστά.