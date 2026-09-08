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Σπάνια γίνεται πλήρης αποτίμηση του κόστους των πολέμων, και ο τρέχων πόλεμος με το Ιράν δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακόμη και αν η σύγκρουση τελείωνε αύριο, θα υπήρχαν πολυάριθμα μεταπολεμικά έξοδα, μερικά από τα οποία θα φανούν με την πάροδο των ετών, ίσως των δεκαετιών. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κάνει την Αμερική λιγότερο ευημερούσα και λιγότερο ασφαλή, χωρίς να υπάρχει ούτε σαφής εξήγηση για το γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε έγκριση από το Κογκρέσο, ούτε καν μια επιφανειακή αποτίμηση των δημοσιονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της σύγκρουσης.

Το κόστος του τρέχοντος πολέμου που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανησυχία στο εσωτερικό της χώρας είναι οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, οι οποίες οφείλονται στον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και στις ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Οι υψηλότερες τιμές της βενζίνης έχουν πλήξει τα πορτοφόλια των μέσων Αμερικανών και, κατά συνέπεια, το ποσοστό αποδοχής του προέδρου Τραμπ. Με την πάροδο του χρόνου, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ντίζελ —οι οποίες έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα— ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά, καθώς αυξάνει το κόστος λειτουργίας των αγροτών, οδηγώντας σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία που θα απελευθερώσει το Στενό του Ορμούζ από τον ιρανικό έλεγχο, η αποκατάσταση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου που υπέστη ζημιά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στις τιμές, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου.

Το κόστος της σύγκρουσης ξεπερνά κατά πολύ τα χρήματα, όσο σημαντικά κι αν είναι αυτά. Υπάρχουν σοβαρές ανθρώπινες απώλειες που απορρέουν από τον πόλεμο. Για το Ιράν, υπήρξαν βαθιά οδυνηρές επιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιστραφούν, όπως ο αριθμός των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μια θανατηφόρα επιδρομή σε δημοτικό σχολείο, παράλληλα με άλλες επιθέσεις που έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει αμάχους. Θα υπάρξει επίσης τεράστιο κόστος για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή, κόστος το οποίο ενδέχεται να χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες εξωτερικές δυνάμεις, ή και όχι.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Άσλεϊ Γκέιτ, σε άρθρο της στο “The Intercept”, επισήμανε μια μελέτη του “Conflict and Environment Observatory” που έχει καταγράψει πάνω από 300 περιστατικά περιβαλλοντικής ζημίας σε 12 χώρες κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών της σύγκρουσης, από τη ρύπανση του Στενού του Ορμούζ και άλλων υδάτινων οδών έως την εντατική χρήση ορυκτών καυσίμων.

Το στρατιωτικό προσωπικό και ο στρατιωτικός εξοπλισμός των ΗΠΑ έχουν επίσης πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο. Τουλάχιστον 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 750 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Εκτός από αυτές τις ανεπανόρθωτες ανθρώπινες τραγωδίες, το Πεντάγωνο θα πρέπει να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπέστησαν οι κόμβοι επικοινωνιών και οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ από τις επιθέσεις ιρανικών drones και πυραύλων, και, σε συνεννόηση με το Κογκρέσο, να αποφασίσει πόσα χρήματα θα δαπανηθούν για την αναπλήρωση των πυρομαχικών που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το αν θα αντικατασταθεί ή απλώς θα επισκευαστεί ο βασικός εξοπλισμός που υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών αεροσκαφών που συνετρίβησαν ή καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις. Η φθορά που υπέστη το Πολεμικό Ναυτικό ήταν ίσως η πιο σοβαρή, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων σε αντιτορπιλικά και αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί για μεγαλύτερες περιόδους από το συνηθισμένο, χωρίς να προσεγγίζουν λιμάνια για συντήρηση και επισκευές.

Το μακροπρόθεσμο κόστος του πολέμου θα αφορά τη φροντίδα των βετεράνων της σύγκρουσης. Αν και δεν θα προκαλέσει το είδος της καταστροφής ή της ζημιάς που θα μπορούσε να προκαλέσει ένας πόλεμος ξηράς, είναι πιθανό να προκύψουν έξοδα για τη βοήθεια, για παράδειγμα, των ναυτικών να αντιμετωπίσουν τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των μακροχρόνιων αποστολών που απαιτήθηκαν από τη σύγκρουση. Τα έξοδα αυτά θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης ενώ το προσωπικό βρίσκεται ακόμη στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και επιδόματα αναπηρίας μέσω της Διοίκησης Βετεράνων μετά την αποστράτευσή τους.

Η υποτίμηση του κόστους του πολέμου δεν είναι κάτι καινούργιο. Στην περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου στο Ιράκ, ο οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης Μπους, Λόρενς Λίντσεϊ, είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα κόστιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες “μόνο” περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια ανάλυση του προγράμματος “Costs of War” του Πανεπιστημίου Μπράουν υπολόγισε το συνολικό κόστος του πολέμου σε πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή πάνω από 20 φορές την αρχική εκτίμηση του Λίντσεϊ. Και, όπως έχει επισημάνει η Λίντα Μπίλμες από το Kennedy School του Χάρβαρντ, ο πόλεμος δεν χρηματοδοτήθηκε με αύξηση των φόρων, αλλά μέσω χρηματοδότησης του ελλείμματος, η οποία θα αποπληρωθεί σε πολλά χρόνια μέσω αυξημένων πληρωμών τόκων επί του χρέους.

Η σκέψη για το συνολικό κόστος του πολέμου με το Ιράν θέτει το ευρύτερο ζήτημα του πραγματικού κόστους των τρεχουσών πολιτικών των ΗΠΑ όσον αφορά τους πολέμους στο εξωτερικό, την επιτήρηση και την εντατικοποίηση της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στο εσωτερικό. Μια έκθεση που εκδόθηκε από τον οργανισμό μου, το Project on Government Oversight (POGO), έχει εκτιμήσει ότι τα έξοδα που σχετίζονται με την ασφάλεια εκτός του προϋπολογισμού του Πενταγώνου —από τις εκρηκτικά αυξανόμενες δαπάνες για την ICE και τη συνοριακή φρουρά, έως τις παροχές και τις υπηρεσίες προς τους βετεράνους, τη στρατιωτική βοήθεια που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και τις εργασίες για πυρηνικές κεφαλές στην Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας (NNSA)— προσθέτουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ή και περισσότερα πέραν του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, τον οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να χρηματοδοτήσει σε ένα επίπεδο 1,5 τρισ. δολαρίων, χωρίς προηγούμενο από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το δίδαγμα εδώ είναι ότι ο πόλεμος και οι προετοιμασίες για πόλεμο συνεπάγονται κρυφά κόστη που σπάνια λαμβάνονται υπόψη, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα επένδυσης ομοσπονδιακών πόρων σε οτιδήποτε άλλο, από τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος έως τη διατροφική βοήθεια ή τις προσπάθειες για την ανάσχεση των αυξανόμενων ανισοτήτων στον πλούτο και το εισόδημα.

Ένας τρόπος για να περιοριστεί το κόστος μελλοντικών πολέμων θα ήταν η επιβολή ενός ειδικού φόρου για την κάλυψη των δαπανών των συγκρούσεων, αντί της δημιουργίας ελλειμμάτων για τη χρηματοδότησή τους. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερη συζήτηση πριν από την κήρυξη πολέμου και να εξαλείψει τα πρόσθετα έξοδα τόκων που προκύπτουν από τη διεξαγωγή συγκρούσεων με πίστωση.

Μια άλλη λύση για το υψηλό κόστος του πολέμου θα ήταν να εξεταστεί πιο προσεκτικά αν και πότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ένας πόλεμος εξ αρχής. Πρόκειται για μια απόφαση που δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κογκρέσου — όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Και δεδομένου του τεράστιου, απροσδιόριστου κόστους που συχνά συνεπάγονται οι πόλεμοι, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη σαφείς εξηγήσεις και να εξετάζονται οι απόψεις των φορολογουμένων.

Ίσως το φιάσκο του Ιράν να ανοίξει το δρόμο για πιο ουσιαστικές συζητήσεις πριν από οποιαδήποτε απόφαση για την έναρξη ενός πολέμου στο εξωτερικό, αντί να αναβάλλεται η συζήτηση μέχρι μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Forbes