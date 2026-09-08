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Πολύ περισσότερα από €1.9 δισ. θα κοστίσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ελλάδας, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν το πρωί της Τρίτης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, όπου συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του έργου «Great Sea Interconnector», μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του GSI από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam.

Ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δήλωσε πως το ποσό του €1.9 δισ. αφορά κατά κύριο λόγο το κόστος του καλωδίου, προσθέτοντας πως υπάρχουν άλλα κατασκευαστικά έργα, ασφαλιστικές καλύψεις, αποθήκες, και ανάγκες συντήρησης, που θα ανεβάσουν κατά πολύ το τελικό κόστος. Όπως είπε, όλα αυτά εξετάζονται κατά την επικαιροποίηση της μελέτης βιωσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός δήλωσε πως η μελέτη βιωσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα είναι έτοιμη περί τα τέλη του χρόνου. Υπέδειξε πως μόνο εάν γίνει γνωστό το αναθεωρημένο κόστος της διασύνδεσης η Κυβέρνηση θα τοποθετηθεί για τη συμμετοχή της. Ερωτηθείς εάν μπορεί η Δημοκρατία να μην υλοποίησει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2021 για τη διασύνδεση, ανέφερε πως είναι πολύ σύνθετο νομικό ζήτημα.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ Πόλυς Λεμονάρης, σημείωσε πως αυτή τη στιγμή η κεφαλαιουχική δαπάνη του έργου είναι στο €1.9 δισ. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ Άλκης Φιλίππου είπε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο, ωστόσο, είπε, υπάρχουν ερωτήματα εάν θα συμμετέχει ή όχι Κύπρος στο μετοχικό κεφάλαιο του GSI. «Εάν μείνουν ως έχουν τα πράγματα, ο έλεγχος και η διαχείριση του καλωδίου δεν θα ανήκει σε Κύπριους. Όπως είπε, άλλο είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλο ο τρόπος συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκ μέρους της ΡΑΕΚ, το μέλος Άκης Χατζηγεωργίου δήλωσε πως είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι το καλώδιο θα κοστίσει μόνο €1.9 δισ. Όπως είπε, το έργο εφόσον υλοποιηθεί προγραμματίζεται να λειτουργήσει από το 2031 και μετά. Είπε, επίσης, πως οι επενδύσεις που προωθούνται στην Κύπρο σε σχέση με την ενέργεια δεν θα οδηγήσουν σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.