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«Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου» με τα κλιματιστικά στα σχολεία, καθώς, παρά τις εξαγγελίες και τα χρονοδιαγράμματα που κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί, μεγάλος αριθμός αιθουσών εξακολουθεί να μην διαθέτει λειτουργικά συστήματα κλιματισμού.

Αυτό καταγγέλλει η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία με ανακοίνωσή της κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες εν μέσω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, υπογραμμίζοντας ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποφέρουν μέσα στις τάξεις.

Όπως επισημαίνει η Οργάνωση, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να παραμένουν για πολλές ώρες σε αίθουσες όπου οι συνθήκες γίνονται εξαιρετικά δύσκολες λόγω της ζέστης, με την ΟΕΛΜΕΚ να διερωτάται πώς μπορεί να γίνεται λόγος για «σύγχρονο και ανθρώπινο σχολείο», όταν το μάθημα διεξάγεται υπό συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης.

Η ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα του κλιματισμού δεν αφορά την άνεση, αλλά πρωτίστως την υγεία, την ασφάλεια και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μάθησης και εργασίας.

Την ίδια ώρα, στρέφει τα πυρά της προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να περιορίζεται συνεχώς στην παράθεση δικαιολογιών για τις καθυστερήσεις.

Κατά την ΟΕΛΜΕΚ, οι τεχνικές, ηλεκτρολογικές ή άλλες δυσκολίες που προκύπτουν αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας, η οποία όφειλε να τις είχε προβλέψει και αντιμετωπίσει εγκαίρως.

«Οι δικαιολογίες δεν μειώνουν τη θερμοκρασία μέσα στις αίθουσες και δεν ανακουφίζουν ούτε τους μαθητές ούτε τους εκπαιδευτικούς», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η ΟΕΛΜΕΚ καλεί την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να επιταχύνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε όσα κλιματιστικά έχουν ήδη εγκατασταθεί να καταστούν λειτουργικά, αλλά και να ολοκληρωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις η εγκατάστασή τους εκεί όπου ακόμη εκκρεμεί.

«Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να περιμένουν άλλο», διαμηνύει η Οργάνωση, υπογραμμίζοντας πως εν έτει 2026 ο κλιματισμός στις σχολικές αίθουσες δεν μπορεί να θεωρείται πολυτέλεια.

Όπως καταλήγει, οι ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες μάθησης και εργασίας αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας.