Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στις έντεκα ανέρχονται πλέον οι υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διερευνά η Αστυνομία για το μπαράζ επιθέσεων που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Πέρα Χωριό Νήσου και Αγία Βαρβάρα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος τέθηκε σήμερα υπό οκταήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν πέντε φαρμακεία, ένα περίπτερο, ένα mini market, μία φρουταρία, ένα πρατήριο βενζίνης, ένα εστιατόριο και μία καφετέρια.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δράστες φέρονται να ακολούθησαν παρόμοιο τρόπο δράσης, σπάζοντας τις γυάλινες εισόδους με πέτρες και αφαιρώντας χρήματα από τις ταμειακές μηχανές. Η συνολική λεία υπολογίζεται περίπου στις €5.900, ενώ σημαντικές είναι και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα υποστατικά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν σε σημεία του Ιδαλίου και της Αγίας Βαρβάρας τρεις κατεστραμμένες ταμειακές μηχανές, καθώς και άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Παράλληλα, από τις σκηνές των διαρρήξεων παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Ο 17χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής του.

Τις υποθέσεις διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Σοβαρού Εγκλήματος και Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού.