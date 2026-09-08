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Επτά χρόνια μετά την έναρξη του ΓεΣΥ, οι ασθενείς εξακολουθούν να μεταφέρουν τις ακτινογραφίες, τις αξονικές και τις μαγνητικές τους εξετάσεις από γιατρό σε γιατρό σε ένα CD.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν καταχωρίζονται στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ με τρόπο που να είναι προσβάσιμες από όλους τους εμπλεκόμενους παρόχους και τους ίδιους τους δικαιούχουςμε αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ασθενείς και γιατροί όταν παραστεί ανάγκη.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναγνωρίζει το πρόβλημα και εξετάζει τώρα μια αποκεντρωμένη λύση: τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα να παρέχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς τις εικόνες της εξέτασης, ώστε γιατροί και ασθενείς να μπορούν να τις βλέπουν χωρίς τη μεσολάβηση CD.

Πρόκειται, όμως, για σχεδιασμό που βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση καθώς δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή όλα τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα την απαραίτητη υποδομή.

Το θέμα τέθηκε ενώπιον του διευθυντή του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΑΥ, Μάριου Τζιακούρη, ο οποίος, μιλώντας στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, παραδέχθηκε ότι, επτά χρόνια μετά την έναρξη του Συστήματος, οι διαμαρτυρίες των δικαιούχων είναι δικαιολογημένες.

Όπως εξήγησε, η αποθήκευση και προβολή των απεικονιστικών εξετάσεων δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του λογισμικού του ΓεΣΥ.

«Δικαίως διαμαρτύρονται οι πολίτες, ειδικά επτά χρόνια μετά την έναρξη του ΓεΣΥ. Όμως, οφείλω και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι αυτή η υπηρεσία δεν ήταν στους αρχικούς σχεδιασμούς του λογισμικού. Έχει να κάνει περισσότερο με τον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο, με υπεύθυνη την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Όμως, δεδομένου ότι σήμερα η μοναδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για θέματα υγείας είναι αυτή του ΓεΣΥ, αντιλαμβανόμαστε και εμείς ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και να προωθήσουμε», ανέφερε.

Οι επαφές με τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και τα νοσηλευτήρια άρχισαν από την προηγούμενη χρονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει στην εφαρμογή μιας ενιαίας ρύθμισης.

«Από πέρσι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια με τους συνδέσμους ακτινοδιαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων, για να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα», δήλωσε ο κ. Τζιακούρης.

Αρκετοί πάροχοι διαθέτουν ήδη την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για το σύνολο των κέντρων.

«Αρκετοί έχουν αυτή την υποδομή στη διάθεσή τους και, για τους υπόλοιπους, ο ΟΑΥ εφαρμόζει σχετικό ποιοτικό κριτήριο που συνδέεται και με το ύψος των αποζημιώσεων, προκειμένου αυτά τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση του συστήματος PACS», ανέφερε.

Αυτό σημαίνει ότι η βάση για την ηλεκτρονική πρόσβαση υπάρχει σε ένα μέρος του συστήματος, αλλά όχι παντού. Για να εφαρμοστεί η λύση για όλους τους δικαιούχους, θα πρέπει να καλυφθούν οι τεχνολογικές διαφορές μεταξύ των παρόχων.

Η αποκεντρωμένη λύση

Η πρόταση που συζητείται, είπε ο διευθυντής του ΟΑΥ, δεν προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας κεντρικής βάσης στην οποία θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται όλες οι εικόνες.

Αντίθετα, ο ΟΑΥ εξετάζει την αξιοποίηση των επιμέρους ηλεκτρονικών συστημάτων των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων. Κάθε κέντρο θα μπορούσε, μαζί με την απαίτηση που υποβάλλει για να αποζημιωθεί από το ΓεΣΥ, να δίνει και έναν σύνδεσμο προς την εξέταση.

«Πέραν αυτού, η συζήτηση ήταν να αξιοποιήσουμε αυτές τις υποδομές και, αντί να γίνει μια κεντρικοποιημένη υποδομή, να αξιοποιηθούν αυτές οι αποκεντρωμένες υποδομές. Εμείς θα υποχρεώναμε τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, με την υποβολή των αιτημάτων τους για αποζημίωση, να δίνουν και έναν σύνδεσμο, ώστε να μπορούν οι γιατροί και οι ασθενείς να βλέπουν τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις», εξήγησε ο κ. Τζιακούρης.

Το κόστος των αναβαθμίσεων

Το επόμενο εμπόδιο είναι το κόστος. Κάποια ακτινοδιαγνωστικά κέντρα μπορούν ήδη να παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στις εξετάσεις τους. Άλλα θα πρέπει πρώτα να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους.

Ο ΟΑΥ συζητά με τους παρόχους ακόμη και το ενδεχόμενο παραχώρησης επιχορήγησης για τις απαιτούμενες επενδύσεις. Πρόκειται και πάλι για πιθανότητα που βρίσκεται στο τραπέζι και όχι για ειλημμένη απόφαση.

«Κάποια κέντρα έχουν αυτή τη λειτουργία, αλλά δεν την έχουν όλα. Και ίσως κάποια κέντρα να πρέπει να αναβαθμιστούν· χρειάζονται επενδύσεις. Είναι κάτι που συζητούμε μαζί τους, να δοθεί ίσως κάποιου είδους επιχορήγηση από τον ΟΑΥ για αυτή την αναβάθμιση, ώστε να προχωρήσουμε αποκεντρωμένα στην εφαρμογή αυτής της λειτουργίας», δήλωσε ο διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής.

«Είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, αλλά νομίζουμε ότι είναι η πιο σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα ακόμα», ανέφερε ο κ. Τζιακούρης, εξηγώντας ότι πρέπει προηγουμένως να εξεταστούν όλα όσα έχουν συζητηθεί με τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.