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Η ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου «Κράτα με» (Hold Onto Me) θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη διαδικασία των 99ων Βραβείων Όσκαρ, στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η ταινία μυθοπλασίας επιλέχθηκε από την 7μελή Επιτροπή Εθνικής Υποψηφιότητας για τα Όσκαρ και, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχει ήδη υποβληθεί επίσημα στην Ακαδημία Κινηματογράφου των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής για το 2026, αφού μελέτησε τις ταινίες που κατατέθηκαν, με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Η 99η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 14 Μαρτίου 2027.

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστείδου, έχει ήδη μια σημαντική διαδρομή σε διεθνή και κυπριακά φεστιβάλ. Στο Σάντανς 2026 απέσπασε το Βραβείο Κοινού, ενώ στις Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026 κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, μαζί με το Βραβείο Κοινού. Στο Los Angeles Greek Film Festival τιμήθηκε επίσης ως Καλύτερη Ταινία, ενώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας η μικρή Μαρία Πέτροβα έλαβε Εύφημο Μνεία για την ερμηνεία της.

* Η ταινία «Κράτα με» βγαίνει στους κυπριακούς κινηματογράφους στις 17 Σεπτεμβρίου, με προβολές στα K-Cineplex.

Η ιστορία

Η 11χρονη Ίρις μαθαίνει ότι ο απομακρυσμένος πατέρας της, Άρης, έχει επιστρέψει για την κηδεία του δικού του πατέρα. Η ανάγκη της να τον γνωρίσει καλύτερα την οδηγεί σ’ ένα παλιό ναυπηγείο, όπου εκείνος ζει μόνος. Εκεί αρχίζει μια απρόσμενη σχέση ανάμεσα στους δύο, που κινείται ανάμεσα στην τρυφερότητα και τις ρήξεις και τελικά μεταμορφώνει και τους δύο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Πάσσαλης, Μαρία Πέτροβα, Αουλόνα Λούπα, Τζένι Σάλλο, Νικόλας Μεταξάς και Αχιλλέας Γραμματικόπουλος.

Η παραγωγή είναι των Filmblades και 1.61 Films, με παραγωγό τη Μόνικα Νικολαΐδου. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Λάσε Ούλβεδαλ Τόλμπελ, σκηνογράφος η Δήμητρα Σουρλάντζη, σχεδιάστρια κοστουμιών η Σάσια Παλούδαν και στο μοντάζ η Τζένα Μανγκουλάντ. Τη μουσική υπογράφει ο Άλεξ Γουέστον και την ηχοληψία ο Σταύρος Τερλικκάς.