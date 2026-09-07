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Στον δρόμο για τα Όσκαρ μπαίνει η «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, καθώς η ταινία επελέγη σήμερα ως η επίσημη ελληνική πρόταση για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 99η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της ειδικής 13μελούς επιτροπής του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και επικυρώθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.

Η Επιτροπή, αφού συνεδρίασε και συζήτησε τις προτάσεις, επέλεξε κατά πλειοψηφία τη «Σπασμένη φλέβα» ως την ταινία που θα προτείνει η Ελλάδα για την κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Το σκεπτικό της ήταν ότι πρόκειται για έργο «αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτιο», το οποίο επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, συνδυάζοντας το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο.

Ο γεννημένος στη Λεμεσό Γιάννης Οικονομίδης εδώ και χρόνια έχει διαμορφώσει μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες και ιδιότυπες κινηματογραφικές γλώσσες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. Η πορεία του έχει συνδεθεί με τον ωμό κοινωνικό ρεαλισμό, τη βία των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, αλλά και ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα διαλόγων και ερμηνειών. Η κυπριακή του καταγωγή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στη δημόσια βιογραφία του, αν και το κινηματογραφικό του έργο έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσα στο ελληνικό κινηματογραφικό περιβάλλον.

Η έκτη μεγάλου μήκους ταινία του, κινείται στο γνώριμο σκοτεινό σύμπαν του Οικονομίδη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, ο οποίος, εγκλωβισμένος στα οικονομικά και προσωπικά του αδιέξοδα, έρχεται αντιμέτωπος με έναν τοκογλύφο και με την απειλή να χάσει το οικογενειακό του σπίτι. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα ασφυκτικό αστικό περιβάλλον, όπου η οικονομική πίεση μετατρέπεται σταδιακά σε υπαρξιακή και οικογενειακή σύγκρουση.

Η ταινία αποτελεί συνέχεια μιας κινηματογραφικής διαδρομής που έχει χαρίσει στον Οικονομίδη σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ. Και οι έξι μεγάλου μήκους ταινίες του έχουν τιμηθεί με το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για την καλύτερη ελληνική ταινία της αντίστοιχης χρονιάς. Το 2026 αναγορεύθηκε επίσης επίτιμος διδάκτορας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η επιλογή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Οικονομίδης έχει ήδη επεκτείνει την παρουσία του πέρα από τον κινηματογράφο, ενώ η φετινή χρονιά περιλαμβάνει και masterclass του στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με αφορμή το κινηματογραφικό του έργο.

Η γνώμη της Επιτροπής έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, ο οποίος εξέδωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 τη σχετική απόφαση (ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026). Το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των Όσκαρ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.