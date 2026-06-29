Η διαδικασία για την επιλογή της ταινίας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους των 99ων Βραβείων Όσκαρ (2027) άνοιξε επίσημα, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η προκήρυξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κυπριακός κινηματογράφος καταγράφει αυξανόμενη διεθνή παρουσία, με συμμετοχές και διακρίσεις σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ του εξωτερικού, αντανακλώντας, όπως σημειώνει το Υφυπουργείο, και το αίτημα των ίδιων των επαγγελματιών του χώρου για τη συνέχιση της κυπριακής παρουσίας στη διαδικασία των Όσκαρ.

Η επιτροπή επιλογής

Για την επιλογή της κυπριακής υποψηφιότητας συγκροτήθηκε 7μελής Εθνική Επιτροπή Επιλογής, η σύνθεση της οποίας έχει ήδη εγκριθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στα αριστίνδην μέλη συμμετέχουν ο διεθνώς διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Χάρης Ζαμπαρλούκος, ο σκηνοθέτης και παραγωγός Κύρος Παπαβασιλείου, η σκηνοθέτρια Γιάννα Αμερικάνου και η σκηνοθέτρια, παραγωγός και πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου Στελάνα Κληρή. Τα θεσμικά μέλη είναι η ανώτερη πολιτιστική λειτουργός Έλενα Χριστοδουλίδου, η οποία προεδρεύει της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου Λευτέρης Ελευθερίου και ο πολιτιστικός λειτουργός Μάριος Ψαράς.

Ποιες ταινίες μπορούν να υποβληθούν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ταινίες μεγάλου μήκους (άνω των 40 λεπτών), οι οποίες αποτελούν κυπριακές παραγωγές ή διεθνείς συμπαραγωγές με πλειοψηφική συμμετοχή της Κύπρου. Παράλληλα, περισσότερο από το 50% των διαλόγων τους πρέπει να είναι σε γλώσσα διαφορετική από την αγγλική, ενώ είναι απαραίτητο να έχουν πραγματοποιήσει επταήμερη εμπορική προβολή σε κινηματογράφο κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως τις 10 Ιουλίου 2026 στο Γραφείο Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού. Οι ταινίες θα πρέπει να υποβληθούν από τον κύριο παραγωγό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cinema@culture.gov.cy) με θέμα «Κύπρος – Υποψηφιότητα για Όσκαρ».

Aπαιτούμενο υλικό για την υποβολή:

Ασφαλής και προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης σύνδεσμος προβολής της ταινίας. Να μην συμπεριληφθεί τρέιλερ ή άλλο άσχετο υλικό. Να συμπεριλαμβάνονται ενσωματωμένοι υπότιτλοι (ακριβείς και ευανάγνωστοι υπότιτλοι στα αγγλικά). Αντίγραφο των πλήρων τίτλων διανομής ρόλων και συνεργείου (οι πλήρεις αρχικοί και τελικοί τίτλοι της ταινίας όπως εμφανίζονται στην οθόνη· στα αγγλικά). Βιογραφικό του σκηνοθέτη (στα αγγλικά). Δημοσιευμένες διαφημίσεις που επιβεβαιώνουν την επταήμερη προβολή της ταινίας στις αίθουσες ή συμβόλαιο με αιθουσάρχη σε περίπτωση που οι ημερομηνίες προβολών έπονται της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητας (η επταήμερη προβολή πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026). Φωτογραφία του σκηνοθέτη [1080 Π X 1920 Υ (κάθετη) ή 1920 Π X 1080 Υ (οριζόντια).

Τα κριτήρια

Η Εθνική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιλέξιμες ταινίες με βάση την καλλιτεχνική και τεχνική τους ποιότητα, την πρωτοτυπία, τη συμμετοχή και τις διακρίσεις τους σε διεθνή φεστιβάλ, την απήχησή τους στο κοινό, την κριτική υποδοχή και το προηγούμενο έργο των δημιουργών τους.

Μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής επιλογής ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία. Μόλις η κυπριακή υποψηφιότητα επιλεγεί από την Εθνική Επιτροπή, το Γραφείο Κινηματογράφου υποβάλλει την ταινία στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στη συνέχεια ειδική επιτροπή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, αφού εξετάσει τον πλήρη φάκελο της αίτησης, εγκρίνει την υποψηφιότητα της Κύπρου και την προωθεί στα μέλη της Ακαδημίας για ψηφοφορία. Μετά την έγκριση από την Ακαδημία, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού ανακοινώνει την κυπριακή υποψηφιότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο κοινό.