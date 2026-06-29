Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, επαναλαμβάνοντς τη θέση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας υπέρ λύσης δύο κρατών’, της “κυριαρχικής ισότητας” και της συνέχισης των τουρκικών εγγυήσεων, ανέφερε πως “για εμάς το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει” ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο “εδαφικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας”.

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο İhlas, ο Ουστέλ ανέφερε ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς στο Κυπριακό παραμένει αμετάβλητη και ότι έχει διαμορφωθεί σε συντονισμό με την Τουρκία.

«Η απάντηση που δίνουν πάντοτε οι Τουρκοκύπριοι σε αυτούς τους ισχυρισμούς είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η άποψη και η αποφασιστικότητα που επιδείχθηκαν στον εθνικό αγώνα έχουν διαμορφώσει ένα κοινό όραμα, χέρι-χέρι με τη Δημοκρατία της Τουρκίας», δήλωσε.

Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι έδωσαν «αγώνα επιβίωσης» από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 1974, με τη στήριξη της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι μετά το 1974 συνεχίζουν έναν “αγώνα στον οικονομικό τομέα και στην προσπάθεια προσαρμογής στον σύγχρονο κόσμο”.

«Και σε αυτό το σημείο, η μητέρα πατρίδα μας, η Δημοκρατία της Τουρκίας, ήταν πάντοτε στο πλευρό μας», ανέφερε.

«Το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει»

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους υποστήριξε ότι από το 2020 έχει χαραχθεί νέα πολιτική στο Κυπριακό και ότι η προοπτική ομοσπονδιακής λύσης έχει εγκαταλειφθεί.

«Για εμάς, μετά το 2020, το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει. Πλέον, για εμάς, στο νησί μπορεί να υπάρξει λύση στη βάση των δύο κρατών. Οι δύο λαοί, τα δύο κράτη και η κυριαρχική ισότητα στο νησί είναι σημαντικά», είπε.

Προειδοποίησε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία η οποία θα αποκλίνει από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

«Κόκκινη γραμμή η εγγύηση της Τουρκίας»

Ο Ουστέλ χαρακτήρισε τις τουρκικές εγγυήσεις «κόκκινη γραμμή» για την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Στην τδβκ τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και η δική μας έλεγαν πάντοτε το εξής: Έχουμε μία κόκκινη γραμμή. Η εγγυήτρια χώρα είναι η Τουρκία. Δεν υπογράφουμε και δεν πρόκειται να υπογράψουμε καμία συμφωνία που δεν περιλαμβάνει την αποτελεσματική και έμπρακτη εγγύηση της Τουρκίας», δήλωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι τη θέση για δύο κράτη στηρίζει ανοιχτά και η Άγκυρα, υπενθυμίζοντας τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Ο Ουστέλ αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αναφέροντας ότι η θέση της Άγκυρας είναι ξεκάθαρη.

«Για εμάς, πλέον δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία στην Κύπρο, εάν δεν γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο λαών, δύο κρατών και η κυριαρχική και διεθνής ισότητα αυτών των δύο κρατών», ανέφερε, αποδίδοντας τη θέση αυτή στην τουρκική πλευρά.

«Δεν παραχωρούμε ούτε ένα χαλίκι»

Ο Ουστέλ απέρριψε κατηγορηματικά το “ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας”.

«Δεν παραχωρούμε στους Ελληνοκυπρίους ούτε ένα χαλίκι έξω από τα σύνορά μας. Δεν παραχωρούμε εδάφη, δεν απεμπολούμε την πατρίδα μας, ούτε εγκαταλείπουμε το κράτος ή τη σημαία μας», δήλωσε.

Παρέπεμψε στη γραμμή που, όπως είπε, είχαν χαράξει στο παρελθόν ο Φαζίλ Κιουτσούκ, ο Ραούφ Ντενκτάς και ο Ντερβίς Έρογλου, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή τουρκοκυπριακή ηγεσία συνεχίζει την ίδια πολιτική.

Κατηγορίες κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους ισχυρίστηκε ότι οι πληροφορίες και τα σενάρια που δημοσιεύονται στον ελληνοκυπριακό Τύπο αποσκοπούν στην “πρόκληση ανησυχίας μεταξύ των Τουρκοκυπρίων”.

«Αυτές οι κραυγές και οι ρητορικές που προβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά προκαλούν μεγάλη ανησυχία στον λαό μας», ανέφερε.

Συνέδεσε τις σχετικές αναφορές με τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρόθυμη για λύση.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά προβάλλει αυτές τις ρητορικές ως προετοιμασία για τις δικές της εκλογές την επόμενη περίοδο», υποστήριξε.

Ανέφερε επίσης ότι, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εισέρχεται στην τελευταία περίοδο της θητείας του, τίθεται ζήτημα παρουσίασης ενός νέου σχεδίου για το Κυπριακό.

«Γίνεται προσπάθεια να επιδειχθεί ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πρόθυμη. Αυτό, όμως, δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να γίνει αποδεκτό», δήλωσε.

«Υπέρ των συνομιλιών, αλλά στη σωστή βάση»

Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διεξαχθούν στη βάση που η ίδια θεωρεί ορθή.

«Ο Τουρκοκύπριος έχει δηλώσει σε κάθε πλατφόρμα ότι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής συνομιλιών και ότι τις υποστηρίζει. Ωστόσο, έχει επίσης εκφράσει σε κάθε πλατφόρμα ότι αυτές οι συνομιλίες πρέπει να διεξάγονται στη σωστή βάση», είπε.

Παρέπεμψε στις θέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για λύση δύο κρατών, «κυριαρχική ισότητα» και «ισότιμο διεθνές καθεστώς», καθώς και στις σχετικές αποφάσεις της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και της «βουλής» του ψευδοκράτους.

«Όταν αυτές οι αποφάσεις είναι ξεκάθαρες, κάθε άλλη συμφωνία είναι ανύπαρκτη για τους Τουρκοκύπριους. Γι’ αυτό δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις ρητορικές. Δεν θα αφήσουμε αναπάντητες τις δηλώσεις που στοχεύουν στην αναστάτωση του λαού μας», κατέληξε.

Η τουρκική εφημερίδα “Τουργκιούν” πρόβαλε τις δηλώσεις του Ουστέλ με τον τίτλο «Ιστορικό ‘όλα για όλα προς την ελληνοκυπριακή πλευρά: Δεν παραχωρούμε ούτε ένα πετραδάκι».

ΚΥΠΕ