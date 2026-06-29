Προβληματισμένη με τη χαμηλή προσέλευση στις εκλογές, αλλά έτοιμη να εργαστεί σκληρά για την πρόοδο της Αγλαντζιάς, παρουσιάζεται η νέα αντιδήμαρχος Άντρη Χατζηανδρέου.

Μιλώντας στο philenews, θέτει τις τρεις βασικές της προτεραιότητες, εξηγεί γιατί διαφωνεί με όσους αμφισβητούν τη χρησιμότητα των αντιδημάρχων και καταγράφει τους προβληματισμούς της όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» στην Αγλαντζιά, το οποίο κατά τα άλλα θεωρεί αναγκαία περιβαλλοντική πολιτική.

Χαμηλή προσέλευση

Κληθείσα να σχολιάσει την χαμηλή προσέλευση στις κάλπες που έφτασε μόλις στο 28%, ανέφερε ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο σύμφωνα με την ίδια πρέπει να προβληματίσει όλους και πρωτίστως την Πολιτεία.

Όπως επισήμανε, οι αναπληρωματικές εκλογές παραδοσιακά καταγράφουν χαμηλότερη συμμετοχή, ενώ το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι και μόλις λίγες μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές είναι κάτι που σίγουρα επηρέασε τους ψηφοφόρους. Εξήγησε πως από την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων μέχρι την ημέρα της κάλπης μεσολάβησαν μόλις δέκα ημέρες, γι’ αυτό και το έργο τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα περισσότεροι από 15.000 ψηφοφόροι για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Η Άντρη Χατζηανδρέου μίλησε όμως και για ένα τρίτο λόγο, ο οποίος για την ίδια ενδεχομένως να είναι και ο πιο ουσιαστικός. Πρόκειται για την αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια ότι ο θεσμός του Αντιδημάρχου είναι διακοσμητικός και δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στα δημοτικά διαμερίσματα. «Αν συμμεριζόμουν πλήρως αυτή την άποψη, δεν θα διεκδικούσα την Αντιδημαρχία. Πιστεύω ότι μία δραστήρια Αντιδήμαρχος μπορεί να αποτελέσει τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα της περιοχής του», υπογράμμισε.

Τρεις προτεραιότητες

Η νέα αντιδήμαρχος μίλησε στο philenews και για τις τρεις προτεραιότητες που θέτει για τα χρόνια που θα βρίσκεται στη θέση της.

Πρώτον, το ξεμπλοκάρισμα σημαντικών έργων που παραμένουν στάσιμα, όπως το κολυμβητήριο, η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα, η αναβάθμιση της Στέγης Ηλικιωμένων, του Κοινωνικού Νηπιαγωγείου και της Βιοτεχνικής Περιοχής, ώστε να ενταχθούν στους επόμενους προϋπολογισμούς του Δήμου, αρχίζοντας από το 2027.

Δεύτερον, σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα, στην ασφάλεια της καθημερινότητας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Αγλαντζιάς.

Τρίτον, επιθυμεί να προχωρήσει σε νέες πρωτοβουλίες χαμηλού ή και μηδενικού κόστους, με μεγάλη όμως κοινωνική αξία. «Δράσεις που θα αξιοποιούν τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό, τα Πανεπιστήμια, τις τοπικές επιχειρήσεις και τους ίδιους τους δημότες, με στόχο μια πιο ζωντανή, συμμετοχική και συνεκτική Αγλαντζιά», εξήγησε.

Η χρησιμότητα των αντιδημάρχων

Η Άντρη Χατζηανδρέου δήλωσε πολλές φορές αυτές τις μέρες ότι διαφωνεί με όσους υποβαθμίζουν τη θέση του αντιδημάρχου.

Κληθείσα να εξηγήσει τη διαφωνία της, αναγνώρισε μεν τις αδυναμίες της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως η δική της θέση είναι πως ένας αντιδήμαρχος δεν πρέπει να περιορίζεται στις τυπικές αρμοδιότητες. Όπως επισήμανε, μπορεί να αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη, να συντονίζει πρωτοβουλίες, να φέρνει κοντά φορείς, εθελοντικές ομάδες, επιχειρήσεις και δημότες και να υλοποιεί δράσεις μικρού ή και μηδενικού κόστους με μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα.

Πρόσθεσε ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει περισσότερο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά. Πεποίθηση της όμως είναι πως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν αδρανείς μέχρι να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. «Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο διαφωνώ. Διότι οι δημότες περιμένουν από εμάς πρωτοβουλίες, συνεργασίες και λύσεις», τόνισε.

«Πληρώνω Όσο Πετώ»

Το δημοτικό διαμέρισμα της Αγλαντζιάς απασχόλησε ιδιαίτερα την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, για το πιλοτικό σύστημα που εφαρμόζει σε σχέση με τα απόβλητα. Όσον αφορά το «Πληρώνω Όσο Πετώ», η Άντρη Χατζηαντρέου δήλωσε πως πρόκειται για μια αναγκαία περιβαλλοντική πολιτική, συμπληρώνοντας ότι η αρχή της μείωσης των αποβλήτων και της ενίσχυσης της ανακύκλωσης είναι σωστή. Το ζητούμενο, κατά την ίδια, είναι η σωστή εφαρμογή.

Όπως εξήγησε η νέα αντιδήμαρχος, σήμερα το βασικό πρόβλημα δεν είναι η διάθεση των πολιτών, αλλά το γεγονός ότι το κράτος δεν έχει ακόμη δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εξακολουθούν να απουσιάζουν κρίσιμες υποδομές, όπως οι μονάδες επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, ο απαραίτητος εξοπλισμός για τις τοπικές αρχές και μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων.

Για την εμπειρία της Αγλαντζιάς που εφαρμόζει πιλοτικά το σύστημα εδώ και χρόνια, είπε ότι ανέδειξε αδυναμίες, όπως το υψηλό διοικητικό κόστος, ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικά αποτελέσματα που δεν ανταποκρίθηκαν στις αρχικές προσδοκίες. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η σημερινή πάγια χρέωση δεν εκφράζει την πραγματική φιλοσοφία του «Πληρώνω Όσο Πετώ», αφού δεν συνδέει τη χρέωση με την πραγματική ποσότητα αποβλήτων που παράγει κάθε νοικοκυριό.

Ως αντιδήμαρχος, διαβεβαιώνει ότι θα επιδιώξει το θέμα να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις υποδομές, να στηρίξει ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να διαμορφώσει ένα σύστημα που να είναι περιβαλλοντικά αποτελεσματικό, οικονομικά βιώσιμο και δίκαιο για όλους. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους πολίτες να αλλάξουν συμπεριφορά όταν το ίδιο το κράτος δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Αυτό πρέπει να αλλάξει», δήλωσε καταληκτικά.