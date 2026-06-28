Η Άντρη Χατζηανδρέου εξελέγη αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς στις σημερινές αναπληρωματικές εκλογές, επικρατώντας με άνεση του ανθυποψηφίου της, Προκόπη Προκοπίου.

Τα τελικά αποτελέσματα και τα ποσοστά των δύο υποψηφίων αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα.

Η κ. Χατζηανδρέου διεκδίκησε τη θέση με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, του Άλματος, της ΕΔΕΚ, της ΔΗΠΑ, του Κινήματος Οικολόγων και του Πράσινου Κόμματος.

Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα χαμηλή προσέλευση. Από τους 15.182 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, προσήλθαν στα 26 εκλογικά κέντρα μόλις 4.209 άτομα, ποσοστό 27,7%.

Η συμμετοχή ήταν αισθητά μειωμένη σε σύγκριση με τις εκλογές αντιδημάρχων του 2024. Τότε, στην Αγλαντζιά είχαν ψηφίσει 9.253 από τους 15.130 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, με την προσέλευση να ανέρχεται στο 61,16%.

Η Άντρη Χατζηανδρέου διαδέχεται στη θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζιάς τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος εξελέγη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.