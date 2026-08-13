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ΤΟ θέμα δεν είναι τι δηλώνεται, αναπαράγεται σε ελεύθερες περιοχές και κατεχόμενα, αλλά ποια τακτική ακολουθείται επί της ουσίας. Στην πράξη κρίνονται όλοι. Ο εγκάθετος της Άγκυρας, Τουφάν Έρχιουρμαν, έχει δηλώσει ότι ζήτησε όπως γίνονται συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κάθε εβδομάδα.

ΘΑ μπορούσε, βέβαια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να καλούσε τον Τουφάν Έρχιουρμαν σε καθημερινές συναντήσεις. Αυτό έχει σημασία; Σημασία έχει τι γίνεται στην πράξη. Και στην πράξη, αυτό που προκύπτει, είναι πως υπάρχει από τουρκικής πλευράς σκόπιμη παρεμπόδιση και επιβράδυνση της διαδικασίας, ακόμα και σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Το ανέφερε ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ο οποίος κατήγγειλε ένα επαναλαμβανόμενο «μοτίβο παρεμπόδισης, παρακώλυσης και επιβράδυνσης» της όλης προσπάθειας από την πλευρά της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η άλλη πλευρά προκαλεί σκόπιμα έλλειψη προόδου, ακόμη και σε θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως τα ΜΟΕ, για να την επικαλεστεί στη συνέχεια ως λόγο για τη μη προώθηση της ουσίας του προβλήματος.

ΕΝΑ παράδειγμα, το οποίο δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανένα, είναι αυτό που προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κύπρο.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των σημείων διέλευσης Αθηένου – Πυροΐου – Αγλαντζιάς και Μιας Μηλιάς, σε αντίθεση με την τουρκική πλευρά. Επί τούτου ποια είναι η δικαιολογία της κατοχικής πλευράς και του εγκάθετου της; Δεν κατάλαβε καλά, είχε αναφέρει ο κ. Έρχιουρμαν στον Γενικό Γραμματέα. Δεν κατανόησε την πρόταση και όταν κατάλαβε τι περιλαμβανόταν προχώρησε και αντιπρότεινε κάτι άλλο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ για τη διάνοιξη ταυτόχρονα δυο οδοφραγμάτων ήταν του Γενικού Γραμματέα και την απέρριψε ο κ. Έρχιουρμαν. Αυτή είναι η ουσία και όχι τα επικοινωνιακά κόλπα με τα οποία παρασύρει και κάποιους στις ελεύθερες περιοχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν στις 26 Αυγούστου και μακάρι να υπάρξει αποτέλεσμα. Δείγματα γραφής, για αλλαγή πλεύσης, δεν έχει δώσει ο εγκάθετος της Άγκυρας. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε κάτι θα αλλάξει. Αν και δύσκολο φαντάζει, καθώς ό,τι και να λέει- χωρίς να πράττει οτιδήποτε- παρακολουθούμε και τις παρεμβάσεις της Άγκυρας.