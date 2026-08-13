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«Ξεκινά να διαμορφώνεται έδαφος για επαναδιαπραγμάτευση» στο Κυπριακό, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν είναι δυνατή» η σύγκληση πενταμερούς συνάντησης (5+1) χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ως επιτυχή, επισημαίνοντας ότι «το να λέμε ότι ήρθε για διακοπές και αποχαιρετισμό είναι, τόσο λάθος, όσο και το να λέμε ότι ήρθε για λύση».

Πρόσθεσε ότι ο κ. Γκουτέρες ήρθε με σοβαρή ομάδα, αφιέρωσε χρόνο και ζήτησε τη σύγκληση της 5+1 στη βάση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), της μεθοδολογίας και της ουσίας. «Δεν διαπραγματεύομαι για να διαπραγματευτώ, θέλω διαπραγμάτευση προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, σημειώνοντας ότι αυτό επιδιώκει και ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 26 Αυγούστου, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι μετά την επίσκεψη Γκουτέρες ζήτησε «αφού δόθηκαν εργασίες, να συναντιόμαστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ατζέντα.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι οι συζητήσεις εστιάστηκαν στα σημεία διέλευσης και στην αποναρκοθέτηση. Κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι έθεσε διαφορετικά σημεία διέλευσης από αυτά που είχαν συμφωνηθεί στη Νέα Υόρκη, εμποδίζοντας την επίτευξη συμφωνίας. Για το θέμα των ναρκών, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το μετέθεσε για μετά τη λύση, επικαλούμενος την παρουσία αρμάτων.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα των συλλήψεων για σφετερισμό ε/κ περιουσιών, ανέφερε ότι «το “θα συλλάβουμε αν χρειαστεί” δείχνει ότι οι συλλήψεις είναι πολιτικές», και ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήθεν «ομολόγησε ότι το δίκαιο χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο».

Σε ερώτηση για το μοντέλο λύσης, ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να συζητούμε το όνομα του μοντέλου, αλλά το περιεχόμενο, τη μεταβατική περίοδο και τα βήματα που θα διευκολύνουν τη ζωή των κοινοτήτων». Υπενθύμισε ότι «το 2004 αυτοί που είπαν “όχι” στη νότια Κύπρο στην ομοσπονδία, ήταν και τότε και σήμερα “ομοσπονδιακοί”».

Ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική από το να κινούμαστε σε συντονισμό με την Τουρκία. Δεν είναι δυνατή μια συνάντηση 5+1 χωρίς την Τουρκία. Καμία συμφωνία λύσης στην οποία η Τουρκία δεν πει “ναι” δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους εγγυητές».

Επεσήμανε επίσης ότι «για πρώτη φορά οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν αντίληψη ότι η λύση του Κυπριακού είναι αναγκαία» για την περιφερειακή σταθερότητα.

Ερτουγρούλογλου: Δενσυμφωνούν στον ορισμό του προβλήματος

Ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις περί «βούλησης για λύση» στο Κυπριακό δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα όσο οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν ως προς τον ορισμό του προβλήματος.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Ερτουγρούλογλου ανέφερε ότι συμφωνεί με τις επανειλημμένες αναφορές του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, περί βούλησης της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση.

Διερωτήθηκε, ωστόσο, γιατί οι πολυετείς διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, εφόσον και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι επιθυμούν λύση. Κατά τον ίδιο, η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι «αυτό που η μία πλευρά θεωρεί λύση, η άλλη το ορίζει ως πρόβλημα».

Ο κ. Ερτουγρούλογλου άσκησε παράλληλα κριτική στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι το πρώτο «δημιούργησε το πρόβλημα» και η δεύτερη το «εδραίωσε». Πρόσθεσε ότι «χωρίς διόρθωση των λαθών του παρελθόντος από τους διεθνείς παράγοντες», δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα που να ικανοποιεί την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Χαρακτήρισε ως βασικό ζήτημα την «ανισότητα καθεστώτος», που όπως υποστήριξε υπάρχει, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να αναμένεται λύση όσο η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζεται διεθνώς ως κράτος και η τουρκοκυπριακή πλευρά ως κοινότητα.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι χωρίς κοινή αντίληψη για τη φύση του Κυπριακού, οι εκατέρωθεν διακηρύξεις περί βούλησης για λύση «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Αρνητικό κλίμα»

Ο «βουλευτής» και υψηλόβαθμο στέλεχος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Χασάν Τατσόι, επέκρινε την Κυπριακή Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στο περιουσιακό, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της «δημιουργούν αρνητικό κλίμα και απομακρύνουν την προοπτική μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τατσόι είπε ότι το περιουσιακό «δεν μπορεί να λυθεί με απειλές». Ανέφερε πως οι συλλήψεις και οι δικαστικές διαδικασίες «περιπλέκουν το ζήτημα και διευρύνουν τα παράπονα», και ότι έπειτα από 60 χρόνια το θέμα αφορά πλέον τις δεύτερες και τρίτες γενιές.

Χαρακτήρισε τις συλλήψεις «νομικά και ανθρωπιστικά απαράδεκτες» και ζήτησε «να επικρατήσει η λογική και η εξεύρεση κοινού εδάφους μέσω συναίνεσης, αντί της κλιμάκωσης των εντάσεων», όπως είπε.