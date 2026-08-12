Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Ξεκινά να διαμορφώνεται έδαφος για επαναδιαπραγμάτευση» στο Κυπριακό δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τούφαν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν είναι δυνατή» η σύγκληση πενταμερούς συνάντησης (5+1) χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ως επιτυχή, επισημαίνοντας ότι «το να λέμε ότι ήρθε για διακοπές και αποχαιρετισμό είναι τόσο λάθος όσο και το να λέμε ότι ήρθε για λύση».

Πρόσθεσε ότι ο κ. Γκουτέρες ήρθε με σοβαρή ομάδα, αφιέρωσε χρόνο και ζήτησε τη σύγκληση της 5+1 στη βάση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), της μεθοδολογίας και της ουσίας. «Δεν διαπραγματεύομαι για να διαπραγματευτώ, θέλω διαπραγμάτευση προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, σημειώνοντας ότι αυτό επιδιώκει και ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στις 26 Αυγούστου, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι μετά την επίσκεψη Γκουτέρες ζήτησε «αφού δόθηκαν εργασίες, να συναντιόμαστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ατζέντα.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι οι συζητήσεις εστιάστηκαν στα σημεία διέλευσης και στην αποναρκοθέτηση. Κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι έθεσε διαφορετικά σημεία διέλευσης από αυτά που είχαν συμφωνηθεί στη Νέα Υόρκη, εμποδίζοντας την επίτευξη συμφωνίας. Για το θέμα των ναρκών, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το μετέθεσε για μετά τη λύση, επικαλούμενος την παρουσία αρμάτων.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα των συλλήψεων για σφετερισμό ε/κ περιουσιών ανέφερε ότι «το “θα συλλάβουμε αν χρειαστεί” δείχνει ότι οι συλλήψεις είναι πολιτικές», και ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήθεν «ομολόγησε ότι το δίκαιο χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο».

Σε ερώτηση για το μοντέλο λύσης, ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να συζητούμε το όνομα του μοντέλου, αλλά το περιεχόμενο, τη μεταβατική περίοδο και τα βήματα που θα διευκολύνουν τη ζωή των κοινοτήτων». Υπενθύμισε ότι «το 2004 αυτοί που είπαν “όχι” στη νότια Κύπρο στην ομοσπονδία, ήταν και τότε και σήμερα “ομοσπονδιακοί”».

Ανέφερε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική από το να κινούμαστε σε συντονισμό με την Τουρκία. Δεν είναι δυνατή μια συνάντηση 5+1 χωρίς την Τουρκία. Καμία συμφωνία λύσης στην οποία η Τουρκία δεν πει “ναι” δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους εγγυητές».

Επεσήμανε επίσης ότι «για πρώτη φορά οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν αντίληψη ότι η λύση του Κυπριακού είναι αναγκαία» για την περιφερειακή σταθερότητα.

ΚΥΠΕ